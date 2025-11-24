11月26日放送のMBS『ゼニガメ』(20:00～)では、「あの大儲けブーム、今どうなってんねんリサーチ」と題して、昭和の時代にムーブメントを巻き起こし、今なお稼ぎ続けるヒット商品の誕生秘話や現在の進化形を大調査する。ほかにも、「知らんと損する! 新常識」と題して、誰もが知る「餃子の王将」、「IKEA(イケア)」の知らんと損する新常識を大調査する。

ナインティナインの矢部浩之

ナインティナインの矢部浩之がMCを務め、見取り図・盛山晋太郎がクイズの進行役を担当。メッセンジャーの黒田有は、ゼニが大好きなゲストとともにお金にまつわるクイズに解答。ゲストの鈴木紗理奈、本田望結、NON STYLE・石田明とチーム戦を展開する。

あの大儲けブーム、今どうなってんねんリサーチ

昭和の時代にムーブメントを巻き起こし、今なお爆儲けし続けるヒット商品の誕生秘話、現在の進化形を大調査。1985年に発売され社会現象になったビックリマンチョコ。40年前、当時の子どもたちを熱狂させたおまけシール「悪魔VS天使シリーズ」は現在どうなっているのか。NON STYLE井上裕介がロッテ本社ビルを調査する。絶大な人気を博した「悪魔VS天使」の誕生秘話のほか、全キャラクターのイラストを担当するデザイナーがブームの仕掛けを語る。また、コレクターの間では希少なシールが高額な金額で取引されています。なかでも超プレミアムシールについた値段はなんと1枚260万円(収録当時)。スタジオでは一同、「えー!?」と驚がくする。

ほかにも、庶民の暮らしを激変させたTOTOのウォシュレットの開発秘話や、伝説的ディスコ・マハラジャの立ち上げメンバーの現在の姿に迫る。さらに、発売当初全く売れなかったキンレイの鍋焼うどんが一転、爆発的人気になったある工夫とは?

スタジオでは、矢部と黒田、石田が子どもの頃にハマった、牛乳キャップをコレクションする懐かしい遊びを回想。昭和世代が思い出話で盛り上がるなか、きょとんとする本田に、黒田は「なにして遊んどった?」と問いかける。

平成生まれの本田が「携帯ゲーム」と答えると、黒田は「金持ちのウサギ集めるやつとかもやろ?」と畳みかけ、本田は「え?」と困惑。理解不能なフレーズに黒田以外の全員が顔を見合わせるなか、山崎アナが「シルバニアファミリー?」とまさかのビンゴ。盛山は「あれ金持ちのウサギっていうんですか!?」とイジリたおし、爆笑の展開になる。

ほかにも、矢部が学生時代の卒業式モテエピソードを披露。矢部は、学生服の第1ボタン、第2ボタンのみならず「制服もあげた」とぶっちゃけ、「卒業式で帰る時ジャージやった」と告白。「ええかっこすんなよ」とやっかむ黒田に、矢部は「俺、めちゃめちゃモテててん」と言い放つ。

知らんと損する! 新常識! 「餃子の王将」＆「IKEA」

誰もが知る「餃子の王将」、「IKEA(イケア)」の知らんと損する新常識を大調査。関西人200人にアンケートを実施し、意外と知られていないことを「知らんかった度ランキング」にして紹介する。吉本新喜劇のすっちーと銀シャリの鰻和弘は、全国的にも珍しい24時間営業の餃子の王将空港線豊中店を訪ねる。そこで2人が目を丸くする、知らんかった度80%を超えるラーメンや餃子にまつわる常識とは?

また、浜口京子、ザ・プラン9のヤナギブソンは、大阪・大正区にあるIKEA鶴浜を訪問。店内を調査する2人は、あるものを発見。ヤナギブソンが「怖い怖い怖い怖い」と連呼し、浜口も激安ぶりに悲鳴をあげる「100円」の値札が付く商品とは?

【編集部MEMO】

『ゼニガメ』は、ナインティナイン矢部浩之と、ゼニが大好きなメッセンジャー黒田有が、関西の行列ができる繁盛店や、話題のお店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティ。

(C)MBS