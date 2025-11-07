円谷プロダクションは、2025年9月13日・14日、東京ドームシティで行われた、円谷プロがすべてのファンに贈る最大のイベント「TSUBURAYA CONVENTION 2025(通称ツブコン)」にて実施した6演目のライブについて、11月13日より期間限定でアーカイブ配信を行う。

配信概要

配信期間は2025年11月13日昼12時～2026年1月12日、レンタル販売価格は6演目各990円、3日間視聴可能。配信サービスはTSUBURAYA IMAGINATION、U-NEXT。「TSUBURAYA IMAGINATION」での配信では、ステージ演出と連動して光る「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」に対応している演目がある。

配信演目

ウルトラマンネクサス＆ウルトラマンマックス～平成climax～

『ウルトラマンネクサス』歴代デュナミスト＆『ウルトラマンマックス』20周年のDASHメンバー大集合。両作品のプロデューサーとともに、あの頃の平成ウルトラマンを紐解く特別なトーク&ライブステージショー。

出演：川久保拓司、桐島優介、佐藤康恵、内山眞人、青山草太、宍戸 開、長谷部瞳、ショーン・ニコルス、八木 毅、渋谷浩康

NEW GENERATION THE LIVE スターズ編 ウルトラマンゼロ～はじまりの物語～TSUBURAYA CONVENTION 2025 SPECIAL STAGE

ニュージェネレーションウルトラマン＆キャストが活躍する「NEW GENERATION THELIVE」のツブコン2025スペシャルバージョンステージ。2013年から現在までの「ニュージェネレーションウルトラマン」シリーズの主人公が集合しステージを盛り上げた。

出演：根岸拓哉、宇治清高、高橋健介、石黒英雄、濱田龍臣、小澤雄太、平田雄也、小池亮介、 其原有沙、井上祐貴、平野宏周、寺坂頼我、松本大輝、蕨野友也、戸塚有輝、近藤頌利

NEW GENERATION 15 STARS MEETING

光の巨人に変身して闘ってきたニュージェネレーション15人のスター（主人公）が、時を経て一同に大集合するスペシャルトークショー。NEW GENERATION THE LIVEのステージを終えたキャストが、その興奮冷めやらない中で熱いトークが繰り広げられた。

出演：根岸拓哉、宇治清高、高橋健介、濱田龍臣、小澤雄太、平田雄也、小池亮介、其原有沙、 井上祐貴、平野宏周、寺坂頼我、松本大輝、蕨野友也、戸塚有輝、近藤頌利

ウルトラマンゼロ15th～Beyond the STARS〜グランドフィナーレ

2024年より2ヵ年に渡り展開した「ウルトラマンゼロ15周年プロジェクト」。ゼロに纏わる豪華ゲストが集結し、ゼロファンの皆様と共にグランドフィナーレを飾る特別なステージだ。イベントのクライマックス、サプライズで『ウルトラマンゼロ』の新作映画製作決定が発表され、会場は大興奮に包まれた。

出演：宮野真守、濱田龍臣、小野友樹、畠中 祐、関 智一

DARKNESS HEELS Afternoon Sabbat

「ニュージェネレーションウルトラマン」の個性豊かなヴィランたちが、再び東京ドームシティに降臨。新たに書き下ろされたオリジナルストーリー、闇を纏った悪のカリスマたちのクロスオーバーは必見だ。

出演：青柳尊哉、渡辺邦斗、七瀬 公、細貝 圭

ULTRAMAN MUSIC LIVE ～ウルトラマン魂2025～

ウルトラマンシリーズの歴代主題歌を担当する豪華アーティストが集結。作品と楽曲の魅力・歴史を、歌・バンド演奏・映像で紐解くプレミアムライブ。アンコールでは、ウルトラマンシリーズ60周年アニバーサリーソング「withU」が発表され、会場が一体となった。

出演：福沢良一(武村太郎)、真夏 竜、ささきいさお、前田達也、つるの剛士、吉岡毅志、田中昌之、Project DMM、ボイジャー、宮野真守、高橋健介、濱田龍臣、寺島拓篤、佐久間貴生、SCREEN mode、ASH、杉浦太陽、高野八誠

カラータイマーライト/ウルトラペンライト対応

「TSUBURAYA IMAGINATION」での配信にて、下記の演目はステージ演出と連動して光る「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」に対応する。