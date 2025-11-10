カメラのキタムラが運営する新宿 北村写真機店では、11月27日から12月12日の期間、地下1F 「ベースメントギャラリー」にて、写真展「60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN」を開催する。

1966年放送の『ウルトラマン』をはじめ、国民に愛され続けてきたウルトラマンシリーズは 、2026年に60周年を迎える。60周年を記念して、写真家 中西学氏が円谷プロダクション完全監修のもと、『ウルトラマン』の名シーンを撮り下ろした作品を展示する。

『ウルトラマン』の1話～39話の映像をもとに、シーンの再現性を徹底的に高めた上で、映像内で使用されているシーンとは別のアングルでとらえた作品も展示予定。作品内には、ウルトラマンだけでなく、「ゼットン」や「バルタン星人」、「ゴモラ」などの人気怪獣も登場する。

本展示オリジナルグッズも会場内で販売予定。価格などについては後日、新宿 北村写真機店HPにて発表する。また、会場内では、㈱インプレスよりウルトラマンシリーズ60周年を記念して、12月10日に発売される書籍『ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン』の先行発売を実施する。