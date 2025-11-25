グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念し、11月21日～2026年1月中旬ごろまで「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を販売する。

「ポケモン東京ばな奈」誕生5周年を記念して、第1弾として発売した「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージデザインが“トートバッグ”になった。2種類のお菓子とセットになった「ピカチュウバッグセット」で5周年をいっしょにお祝いしてほしい。

大容量なトートバッグ

今回誕生したトートバッグは「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージを思い起こすデザイン。大容量で持ち手も長めなので、お買い物にも大活躍すること間違いない。中は黄色の生地に、さりげなくモンスターボールの模様が入っている。「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が1つずつセットでついてくるので、お土産にもおすすめだ。

ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風 8個入

かわいさマックスの「ピカチュウ東京ばな奈」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ(※)」をイメージした“ナナのみ風とろ～りバナナカスタードクリーム”がたっぷりはいっている。(※)ポケモンの世界に登場する きのみ のひとつ。

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入

「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをIN。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しむことができる。なお、 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がある。

「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」の内容は、ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風 8個入 1点、ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入 1点、ポケモン東京ばな奈 ピカチュウトートバッグ 1点。価格は3,980円。販売期間は、11月21日～2026年1月中旬ごろ。

店舗情報について、常設店舗は、JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」(改札内)、東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店。

催事店舗は、JR池袋駅(池袋駅エキラボ北通路C区画催事、11月21日～12月4日)、JR東京駅(JR東京駅構内 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事、12月10日～12月21日)、JR東京駅(JR東日本東京駅構内 グランスタ東京 1階 新幹線北のりかえ口前、12月22日～2026年1月12日)

期間中、対象店舗で「ポケモン東京ばな奈」商品を購入した人に、ノベルティの特製マスキングテープを1会計につきひとつプレゼントする。パッケージとお揃いカラーのテープに、ピカチュウのイラストや「ピカチュウ東京ばな奈」が並んだデザインになっている。期間は、11月21日～(各店舗ごとに無くなり次第終了)。

場所は、JR池袋駅は、池袋駅エキラボ北通路C区画催事。JR東京駅は、JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」(改札内)、東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店。12月10日～JR東京駅構内 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事。12月22日～JR東日本東京駅構内 グランスタ東京 1階 新幹線北のりかえ口前。

空港は、羽田空港第1ターミナル PIER7(ゲート内)、羽田空港第3ターミナル TOKYO SOUVENIR SHOP NORTH (出国審査後エリア)、ANA FESTA 65番ゲートショップ、新千歳空港 国際線ターミナルビルスノーショップ国際線出発売店。

商業施設は、東京ソラマチ イーストヤード1階10番地 空の小町。通信販売では、「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」の購入者に、1セット購入につき1つマスキングテープをプレゼントする。なお、公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、パクとモグスイーツショップ Yahoo!店で通信販売を行う。

(C) Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.