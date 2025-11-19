ポケモンは11月26日から、「Pokémon Sleep(ポケモン スリープ)」とサウナポータルサイト「サウナイキタイ」のタッグによる温浴施設コラボイベント「草加睡眠健康センター」を、湯乃泉 草加健康センター」(埼玉県草加市)で開催する。

草加睡眠健康センター

サウナで快適な睡眠をサポート

同社が展開する睡眠ゲームアプリPokémon Sleepは、2025年7月20日をもってリリースから2周年を迎えた。サウナ検索アプリ・Webサイト「サウナイキタイ」とともに、サウナでの"温活"と"睡眠"の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」を実施。アンケート調査や睡眠計測データの収集などを通じて、サウナと睡眠の関係性を調査した。調査結果は"いい風呂の日"である11月26日に発表される。

そして今回、同プロジェクトの一環として温浴施設とのコラボイベントを実施する。埼玉県のサウナ施設、湯乃泉 草加健康センターが草加"睡眠"健康センターとなり、快適な睡眠をサポートする。開催期間は、サとス調査結果発表日、および"いい風呂の日"こと11月26日～12月17日の期間にて実施する。

館内、浴室からサウナ室まで、ポケモンたちが大集合

同イベントでは、館内と浴室およびサウナ室がPokémon Sleep一色に染まる。期間中のサウナでは、Pokémon Sleepのフィールド「ワカクサ本島」と「シアンの砂浜」をイメージしたアロマを使用したオリジナルロウリュを実施する。また、受付で同ゲームやサウナイキタイのアプリ画面を提示すると、ステッカーがもらえる。

左:「サとス」ステッカー(画像はイメージ)/右:サウナイキタイ ステッカー

