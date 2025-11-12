ポケモンは2026年2月5日、初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」をよみうりランド内にオープンする。

ポケパーク カントー

同施設は、広さ約2.6ヘクタール。緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されている。

森の中でポケモンに出会える「ポケモンフォレスト」

ポケモンフォレスト

段差のある道や草むら、トンネルなど起伏に富んだ森が広がるポケモンフォレストでは、全長約500メートルの散策道を歩きながら、それぞれ違う表情のポケモンを観察し、さまざまな場面を垣間見ることができる。

多彩なイベントが楽しめる「カヤツリタウン」

カヤツリタウン

カヤツリタウンの入り口には、ポケモンを回復させる施設としてゲームでおなじみの「ポケモンセンター」がある。グッズ購入やオリジナルドリンク、フードが楽しめるショップも並んでいる。また、ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」も体験できる。

ピカチュウ、イーブイが登場するパレードや、「カヤツリジム」でのステージショーなど、世界中から訪れる人々がポケモンの世界を満喫し、交流できるイベントも用意している。

多彩なイベントを用意

オフィシャルトレーラーを公開

11月11日、ポケモン公式YouTubeチャンネルにてオフィシャルトレーラーが公開された。ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊ぶ、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選ぶ、ジムでショーに参加する、バトルコートで熱狂する等、同施設の楽しさを90秒ワンカットにギュッとまとめた映像となっている。

オフィシャルトレーラー

11月21日よりチケット販売開始

11月21日18時より、公式サイトで抽選販売の申し込み受け付けを開始する。今回販売するのは2026年2月5日～3月31日分のチケット(申し込み締め切りは2025年12月8日)で、「トレーナーズパス」(大人＝13歳以上、7900円～)と、「エリートトレーナーズパス」(大人＝13歳以上、1万4000円～)の2種類となり、ポケパーク カントーのチケットでよみうりランドにも入園することができる。販売スケジュールや料金など、くわしくは公式サイトの「チケット情報」で確認できる。

チケット料金

©2025Pokémon. ©1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。