ポケモンは11月14日、新作ボードゲーム『ポケモンごいた』を発表した。発売日は12月18日で、価格は2,970円。ポケモンセンターやカードショップ、量販店、書店などで販売する。

『ポケモンごいた』は、7歳以上のプレイヤーが4人集まり、2人対2人でプレイするボードゲーム。誰が一番早く8枚のコマを出せるかを競うシンプルさと、20分程度で遊べる手軽さ、運と読み合いが絶妙に絡み合う奥深さが特長となっている。

元となった「ごいた」は、石川県能登町宇出津地区で生まれた伝承娯楽。『ポケモンごいた』は「ごいた」のコマにピカチュウやリザードン、ミュウ・ミュウツーなど、おなじみのポケモンたちをあしらった、日本ごいた協会認定商品となっている。

ひとり8枚のコマを使い、2人チームが互いに攻防する。持ちゴマを最初にすべて場に出した人が「あがり」となり、あがった人のチームに特点が入る。合計150点を取ったチームが勝利となる。

コマは全部で8種類。種類によって枚数と点数が異なり、誰がどのコマを持っているか、次は何を出すか、何を残すかといった読みと戦略が必要になる。

50点：ミュウツー（王）、ミュウ（玉）×2枚

40点：リザードン（飛）、カイリュー（角）×2枚

30点：ライチュウ（金）、ピカチュウ（銀）×4枚

20点：ポニータ（馬）、コラッタ（香）×4枚

10点：ポッポ（し）×10枚

カードゲームだけでなく、『ポケモンごいた』のルールを覚えられる無料アプリも開発中で、12月中旬に配信開始予定。ゲーム内課金はなし、1人プレイ用で、対応言語は日本語／英語。iOS／Androidアプリとしてリリースする。