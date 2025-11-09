アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、9日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』2時間SP(19:00～20:54)に出演する。

目黒蓮と佐久間大介

今回、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からSnow Man・目黒蓮が登場。茨城県ひたちなか市をグルメ探しに巡る。4度目の出演となる目黒はこれまでの番組出演を振り返り「美味しいグルメをしっかりゲットできていて、本当に美味しく楽しく撮影させてもらってきたなという感覚です。チームの皆さんが毎回あたたかくて、僕は今日それも楽しみにきました！」とコメントし、番組愛を覗かせてスタッフ一同を沸かせる場面も。グルメ探しへ出発する際には「食べて、食べて、食べまくるぞー！」と意気込んだ。

地元の人へ聞き込みしていると、目黒の大ファンだという90歳のおばあちゃんがいることを知り、感謝を伝える感動のシーンから、大好物グルメを前に「本気食いしています！」や「幸せだな」と恍惚の表情を浮かべてつぶやく場面まで盛りだくさんの内容となっている。

また、次回11月23日放送回では、Snow Man・佐久間大介が登場。小江戸と呼ばれた城下町の面影が残る埼玉県川越市を訪れ、地元の方がオススメするグルメ探しを行う。これまでのグルメ探しロケで見事に絶品グルメに辿り着くことができた目黒からは、初ロケとなる佐久間へしっかりとアドバイスをする。「ベテランの男性のスタッフさん達がかなり盛り上げて温かい現場にしてくださるので、チームで佐久間くんにもグルメを勝ち取ってもらいたいな」「本当に黙々と食べさせてくださるので、その分しっかりお腹を空かせて、好きなだけ食べて楽しんでほしいなと思います！」と、具体的かつ的確な内容のアドバイスを送る。

目黒はどのように絶品グルメに辿り着いたのか? そして腹ペコな目黒がわんぱくに絶品グルメを楽しむ姿に注目だ。

