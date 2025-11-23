茶碗蒸しを手作りして届けた男性、「毎日作ってもらっていいですか?」と感激する女性に“巧みな返答”

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第3話が23日に配信される。
「茶碗蒸しはラブレター」
第3話では、これまで同じチームのアキヨシ、ダイシロウ、シュウトからアプローチを受けていた“爆モテ美女”レイナに、さらに熱い視線が注がれる展開が。
ランチ交流会を経てレイナに興味を持ったミチルは、レイナの好きな食べ物「茶碗蒸し」を手作りし届けに向かう。「毎日作ってもらっていいですか?」と感激するレイナに対し、ミチルは「告白と捉えて……」と巧みに返答。その様子にスタジオ見届け人の前田敦子や藤田ニコルも「上手～」「言葉選びがうまい」と感心する。
さらに、ミチルは「交流会で初めて会った時に第一印象として一目惚れしている自分がいた」と告白。「茶碗蒸しはラブレター」と本音を明かす場面も。
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。