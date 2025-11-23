ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第3話が23日に配信される。

  • 『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット

    『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット

「茶碗蒸しはラブレター」

第3話では、これまで同じチームのアキヨシ、ダイシロウ、シュウトからアプローチを受けていた“爆モテ美女”レイナに、さらに熱い視線が注がれる展開が。

ランチ交流会を経てレイナに興味を持ったミチルは、レイナの好きな食べ物「茶碗蒸し」を手作りし届けに向かう。「毎日作ってもらっていいですか?」と感激するレイナに対し、ミチルは「告白と捉えて……」と巧みに返答。その様子にスタジオ見届け人の前田敦子や藤田ニコルも「上手～」「言葉選びがうまい」と感心する。

さらに、ミチルは「交流会で初めて会った時に第一印象として一目惚れしている自分がいた」と告白。「茶碗蒸しはラブレター」と本音を明かす場面も。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。

所属俳優に不倫疑惑　“こんな記事を載せる意味”を問うと、記者は言った「当然の報いだからです」　ドラマ『スキャンダルイブ』第1話
特別養子縁組で母になった元アイドル　4年間にわたる不妊治療を経て大きな決断下した理由
佐々木朗希、先発転向への明確な課題　ロバーツ監督が提示「先発投手は…」
「そっくり!」みちょぱ似の女性が本人と対面　新垣結衣似の女性も登場
「完全に手越くん」手越祐也似のアパレル店員が登場　香取慎吾「本人と会ってるみたい!」
大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希には「WBCに出場しないでほしい」　ロバーツ監督が本音を吐露
茶碗蒸しを手作りして届けた男性、「毎日作ってもらっていいですか?」と感激する女性に“巧みな返答”
村上宗隆と岡本和真についてロバーツ監督が語ったこと「正直なところ…」
邪な考え、7歳の娘に抱いた嫉妬と恐怖　父がとった行動は…　ドラマ『MISS KING』第8話
記者が柴咲コウに抱いた印象　共演者は「どんな昭和の銀幕スター」「鋭い方」と撮影前に思っていたが…
ギャル雑誌で人気を誇った読者モデル、今は大型ダンプを操る運転手に　『ダマってられない女たち』
元大阪パフォーマンスドール武内由紀子、産みの親ではないからこそ直面した葛藤　養子2人を育てる子育てに密着　『ダマってられない女たち』
関連画像をもっと見る