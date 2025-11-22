お笑い芸人の有吉弘行が16日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。日本テレビ系『ヒルナンデス!』で共演したウッチャンナンチャン・南原清隆とのエピソードを明かした。

有吉弘行

「俺はやっぱりありがたいなって思ったよ」

番組スタートから約8年半、金曜レギュラーとして出演していた有吉。同番組では、これまで数々のタレントが“卒業”したが、タイムマシーン3号・山本浩司が、「別にそんな寂しくないと思いますけどね。新しい人が入ってきますし」とふと口にすると、有吉は、「何その言い方。わからないだろ? お前に。南原さんの気持ち」とピシャリ。「お前、昼のメインの帯やったことないだろ。なんで南原さんの気持ちわかるみたいなこと言うんだ、お前。南原さんは、昼の帯、何年守ってると思ってるんだ」と叱責し、山本は、「はい、すみません……」とタジタジだった。

続いて、有吉は、メインMCの南原について、「全員が全員なのか、ちょっと俺も聞いてないからわからないんだけど。おそらく何年かやった人には、そうしてくれてると思う」と前置きしつつ、「やめるときに、南原さんがプレゼントくれるのよ。大変だろうなと思って。だって、そのときによっては、5～6人やめたりするわけじゃん。5～6人に、“ありがとうね”って。しかも、ちょっとしたお菓子くれるわけじゃなく、ちゃんとしたものくれる」と回顧。南原の気遣いを、「優しいよな」としみじみ振り返り、「俺はやっぱりありがたいなって思ったよ。こういう優しさが身にしみるなと思って」と感謝していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。