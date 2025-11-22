星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は1月5日から、冬のブランチ「YATAI to FARM」を(大人3,200円)を平日限定で開催する。

同施設は、豊かな自然の中で田園風景や農作物に親しみながら過ごす、高原のアグリツーリズモリゾート。"Farm to Table(農園から食卓へ)"に着想を得て、敷地内にある畑や田んぼを活かし、「食卓を農園に運ぶ」という逆転の発想から本企画が誕生した。アグリガーデンで育てた野菜をシェフが屋台で仕上げ、スタッフが出来立ての料理を一皿づつ提供する。雪化粧の那須連山と田園風景を独占するこの時期ならではのロケーションで、冬の恵みを堪能できる。

開催期間は2026年1月5日～3月20日(平日限定)。料金は、大人(12歳以上)3,200円、7～11歳 2,700円、4～6歳 2,400円(プランに含まれている朝食に追加料金として)。定員は1組4名までで、公式サイトにて3日前15時まで受け付ける。

なお、悪天候時は野菜の収穫体験は中止となり、屋内レストランでの提供に変更される。また、天候や収穫状況により、土中貯蔵野菜ではなく畑で育てている野菜の収穫体験に変更となる場合がある。

冬にしか体験できない、土中貯蔵の野菜を収穫体験

年間120種類以上の野菜やハーブを育てる農園「アグリガーデン」で、畑を知り尽くしたスタッフによる畑ツアーを開催する。必要な時に新鮮な状態で野菜を出荷するために、冬の農家は収穫後に根菜を土の中で保管している。土の中で野菜を保管する「土中貯蔵」は、霜に触れず温度や湿度を一定に保った状態で長期間保存することが出来る、農家の知恵が生んだ貯蔵方法。開催期間中は、冬にしか体験できない土中貯蔵の野菜を掘り起こす作業を体験できる。

収穫したての野菜本来の味を楽しむグリル料理

収穫した野菜は田んぼの畔に設置した屋台で、シェフが炭火でシンプルに焼き上げる。炭火で火を通すことで、野菜本来の甘味と旨味を最大限に引き出し、滋味深い味わいに仕上げる。野菜のグリル料理の他、身体を温める豚肉と根菜を煮込んだイタリアの鍋料理「ボリートミスト」や、釜で焼きあげるアップルパイを含むコース仕立てで、1皿づつ出来立ての料理を提供する。

那須連山を臨む田んぼの中央に特別席が登場

8,500平方メートルもの広大な田んぼの中央に、1日1組限定の特別席が登場する。寒い冬の屋外でも暖かく過ごせるよう、ドーム型のテントを設置。テントの外壁は透明な素材でできているため、田んぼや雪化粧をした那須連山の景色を楽しみながら、暖かい環境で料理を堪能できる。冬の澄んだ空気と贅沢な眺めを独占しながら、ゆったりとブランチを楽しむことができる。