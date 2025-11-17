「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は2025年12月13日～2026年4月5日の期間、「初めてでも余裕のファミリースキープラン」(2泊3日 47,350円～/1名あたり)を販売する。

スキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」が目の前の同館では、ホテル宿泊者にゲレンデを心ゆくまで楽しんでほしいという思いから、「14時チェックアウト」「ファーストライド」いつでもワックスをかけられる「WAX Bar」など、スキーヤーファーストな取り組みを行ってきた。本プランでは、家族でのスキー旅に着目。スキーヤー・スノーボーダー家族の心配を解消し、ゲレンデをめいっぱい楽しめるプランを用意した。

期間は2025年12月13日～2026年4月5日。料金は2泊3日47,350円～(税・サービス料込、1名あたり)となる。料金には、2泊3日の宿泊料(2食付き)、ファミリープライベートレッスン、ゲレンデ七つ道具、リフト3日券(大人分、滞在期間中使用可能)が含まれる。チェックインは16:00、チェックアウトは14:00。定員は1日1室1組(1室最大4名まで)で、予約は公式サイトより受け付ける。

不慣れなスノートリップも安心のサービス

スキーヤーファーストなホテルとして、冬期間中、全室が14時チェックアウト・16時チェックイン。最終日も午前中たっぷり滑って、ランチをしてから部屋へ戻り、余裕をもって帰りの準備ができる。その他にも、子どもの手ぶらセットのレンタル無料や、初心者リフト1日券無料など、スキーデビューの子ども連れファミリーに嬉しい特典が満載。さらに、スキーデビューに備える「ゲレンデ七つ道具」も登場。このリュックには、おやつやカイロ、プロテクターなど、もしもの時に役立つアイテムが詰まっており、安心してスキー・スノーボードを楽しめる。

どんなレベルもOK「ファミリープライベートレッスン」

家族一緒に滑りを楽しめる

「スキーを教えたいけど、どうやって教えていいかわからない」「グループレッスンに入れたいけど、自分の子どもがついていけるか不安」といった、スキーデビューにおける保護者の心配を解消すべく、同プランは家族全員で参加できるプライベートレッスンがセットになっている。家族みんなで一緒に参加して先生の指導方法を見て学ぶもよし、子どもだけ参加してレベルを見極めてもらうもよし、活用方法は自由自在。レッスンの最中は、先生が家族が滑る様子を写真に収めるため、なかなか撮る機会のない、家族みんなで滑る思い出の写真を残すことができる。

雪遊びや館内アクティビティで2泊3日を遊びつくす

もしも子どもがスキーやスノーボードに飽きてしまった際は、ゲレンデで雪遊びも楽しめる。同館宿泊者は、そりや雪遊びグッズも無料でレンタルが可能。会津の郷土玩具「赤べこ」をモチーフにした「赤べこそり」や「赤べこウェア」のレンタルも登場する。赤べこの型を使って「赤べこ雪だるま」も作ることができ、子どもが楽しめる雪遊びがそろっている。さらに、天候に恵まれない日でも、屋内の温水プールや館内アクティビティで遊ぶことができるため、2泊3日の滞在期間中、飽きることなく楽しむことができる。