「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は、2026年1月1日～2月28日の火・水曜日限定で「冬の絶景雪見露天」(2名1組16,500円)を開催する。

一面の雪景色と滝を望む露天風呂を独り占め

八重九重の湯

豪雪地・青森の秘境温泉で、大自然の静寂に包まれる冬の絶景雪見露天を今年も開催する。同プログラムでは、「八重九重(やえここのえ)の湯」を、1日1組限定の貸切で楽しめる。雪が降り積もる静寂の森が幻想的にライトアップされる中で湯浴みを楽しみ、湯上りには特等席でドリンクを満喫できる。

一面の雪景色と滝を望む露天風呂を独り占め

八重九重の湯は、雪化粧をまとった木々に静かに囲まれた、秘境感あふれる特別な温泉。湯船のすぐ目の前では、高さ7mの滝が岩肌を滑り落ち、響きわたる水音が周囲の静けさを一層引き立てる。

白く豊かな湯の花が広がる湯に身を沈めれば、そこは風の音や野鳥のさえずりだけが響き渡る、静寂の世界。自分だけの湯船に身を委ね、滝と白銀の森に雪がしんしんと降り積もる幻想的な景色を味わいながら、時間を忘れて心ゆくまで湯浴みを存分に楽しめる。

八重九重の湯

雪と滝を照らす幻想的なライトアップ

雪化粧された木々や滝の絶景をさらに堪能できるよう、雪と滝が一番美しく映し出されるように設置されたライトアップで演出する。まわりの木々が雪化粧される景色から九重の滝がライトアップされる景色まで、時間の経過とともに変わる幻想的で美しい雪景色に癒されながら、湯浴みが楽しめる。

ライトアップ 八重九重の湯

雪景色を楽しむ湯上りの特等席

湯浴みで心身ともに癒された後も、雪景色の絶景を満喫できるように、湯上がり用の特等席を用意した。一面に広がる銀世界は、まるで絵画のような美しさで、しんしんと降り積もる雪が、周囲を優しく包み込み、日常の喧騒を忘れさせてくれる。湯冷めを防ぐコートと、ホテルオリジナルのアップルジンジャーティーが用意されており、体の芯から温まることができる。

湯上りの特等席

同プログラムの開催期間は2026年1月1日～2月28日の火・水曜日限定、時間は16:30～18:30まで。料金は2名1組16,500円で、3人目以降は1名追加ごとに1,500円となる。料金には、送迎、八重九重の湯の貸切、防寒コート、ドリンクが含まれる。定員は1日1組4名まで(2名から)。公式サイトにて7日前までに予約を行う必要がある。なお、悪天候や積雪の状況によって提供内容を変更する場合がある。