「気持ち悪い」「ダメ」　女性との会話に“モテのプロ”から徹底指導　『男磨きハウス』第4話

“日本一のメンズコーチ”として人気を誇るYouTuber・ジョージが手がける、ABEMAの特別番組『男磨きハウス』(全5回)の第4話が20日、配信された。

“軍神”心湊一希から学んだ極意を実践

第3話で、ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希から、モテるために必要な極意を学んだ参加者5名。第4話では、学んだテクニックを実践すべく、ABEMAのバトルゲーム・リアリティーショー『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の“美人すぎるマネージャー”として人気を博したインフルエンサー・かとゆりが彼女役として登場した。

軍神が見守る中、DAIが「めっちゃ……おキレイですね。いやいや、あの……趣味とかって?」と切り出すと、かとゆりは「趣味はあんまりないんですけど、ずっと携帯見てますね。TikTokとか」と返答し、「見ます?」と質問。

DAIが「TikTok見ますよ。やっぱりでも……かとゆりさんの動画ですね。えー、もう全部が好きですね」と伝えていると、軍神からストップがかかり、「一言、気持ち悪い! ダメ!」「入り方がかたい」と指導が入った。その後のアンカメもたどたどしさを感じる会話の運びで、かとゆりは「話が続いたのはよかったんですけど、さっき学んだことを出そうとしすぎている」と率直な印象を伝えた。

その後、一行には “100人規模の街コンに参加し、5人の連絡先をゲットせよ” という新たなミッションが課される。別室で見守るジョージ、軍神、かとゆりも「やるじゃん!」と絶賛したメンバーが出現する一方、女性に話しかけられなかったり、距離を縮めようと焦りすぎて引かれてしまう参加者も……。

