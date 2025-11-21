「気持ち悪い」「ダメ」　女性との会話に“モテのプロ”から徹底指導　『男磨きハウス』第4話

“日本一のメンズコーチ”として人気を誇るYouTuber・ジョージが手がける、ABEMAの特別番組『男磨きハウス』(全5回)の第4話が20日、配信された。

“軍神”心湊一希から学んだ極意を実践

第3話で、ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希から、モテるために必要な極意を学んだ参加者5名。第4話では、学んだテクニックを実践すべく、ABEMAのバトルゲーム・リアリティーショー『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の“美人すぎるマネージャー”として人気を博したインフルエンサー・かとゆりが彼女役として登場した。

軍神が見守る中、DAIが「めっちゃ……おキレイですね。いやいや、あの……趣味とかって?」と切り出すと、かとゆりは「趣味はあんまりないんですけど、ずっと携帯見てますね。TikTokとか」と返答し、「見ます?」と質問。

DAIが「TikTok見ますよ。やっぱりでも……かとゆりさんの動画ですね。えー、もう全部が好きですね」と伝えていると、軍神からストップがかかり、「一言、気持ち悪い! ダメ!」「入り方がかたい」と指導が入った。その後のアンカメもたどたどしさを感じる会話の運びで、かとゆりは「話が続いたのはよかったんですけど、さっき学んだことを出そうとしすぎている」と率直な印象を伝えた。

その後、一行には “100人規模の街コンに参加し、5人の連絡先をゲットせよ” という新たなミッションが課される。別室で見守るジョージ、軍神、かとゆりも「やるじゃん!」と絶賛したメンバーが出現する一方、女性に話しかけられなかったり、距離を縮めようと焦りすぎて引かれてしまう参加者も……。

(C)AbemaTV, Inc.

【編集部MEMO】
『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティーショー。2024年11月に配信された、ABEMAオリジナル番組『ハッシュタグハウス』にて、SNS総フォロワー数1,000万人を超える人気インフルエンサー10人によるバトルゲームで見事優勝したジョージが、優勝時に語った「ABEMAで男磨きハウスを実現したい」という願いを実現した番組である。

