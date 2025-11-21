マネージャー「ダメです!」と断固拒否　あのが“没収されたもの”とは

歌手でタレント・あのが18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。韓国で開催された音楽フェスティバル「WONDERLIVET 2025」のエピソードを明かした。

あの

「マネージャーに3カ月前ぐらいから預けてた」

あのは、今月14日から3日間にわたり開催された同フェスにanoとして出演。「日本から来てくれたお客さんもいっぱいいたけど、ほとんど海外の方で。歓声がすごい。曲がはじまるたびにすごい歓声だし、めっちゃ歌ってくれる。すごかった」と会場の熱気を振り返り、「めっちゃ楽しかった。レスポンスもいいから、こっちも気分が上がるし。韓国の方に曲が伝わってるんだなって、ちょっと驚きだった」と大感激。これまで海外からのオファーは断っていたというが、「行ってよかった。ライブしてよかったなって思ったので、また行きたい」と前向きに語った。

また、海外に行くにあたり、「パスポートは絶対忘れるから、マネージャーに3カ月前ぐらいから預けてた」というあの。“紛失癖”があるため、マネージャーから、「いい加減、パスポートを持ってきて」と厳しく言われていたというが、「いい加減っていうか。まだ3カ月前なんですけど……」と苦笑い。パスポートを預けている間、プライベートで韓国に行きたくなり、返却を求めたが、「ダメです!」と拒否されたことも明かし、「返してくれなかった(笑)。“お前どうせすぐ無くすだろ”みたいな感じで。だから、行けなくて……。パスポート没収されてたから」とぼやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。