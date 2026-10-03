友人に出身地を聞くと、返ってきたのは「北九州」という答え。それを聞いた男性は……。20日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介された“大きな勘違い”エピソードに、スタジオは爆笑に包まれた。

安住紳一郎アナウンサー

「九州の北部としか教えてくれないんだ」

この日のメッセージテーマは「愉快な友達の話」。千葉県市川市の男性が、学生時代の友人をめぐる思い出を寄せた。学生時代、友人に出身地を尋ねたところ、答えは「北九州」。

投稿者はこれを地名だと認識せず、「きっとまだそれほど仲が良くないから、九州の北部としか教えてくれないんだ」と受け取り、当時は寂しく感じていたという。しかし、もちろん友人が言っていたのは福岡県北九州市のこと。「私の大きな勘違いでした」と振り返った。

中澤有美子アナは「面白い」と笑い、「確かに、北日本みたいな」と納得。安住アナは、「北関東ってね。『あれ? 群馬も栃木も茨城も教えてくれないんだ』みたいな。まだちょっと個人情報ぼかされるんだ、みたいなことだよね」と、投稿者の勘違いを想像した。

安住アナ「北九州の合併はすごいんですよ!」

そこから話題は北九州市そのものへ。安住アナは、北九州市が門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市の5市の合併によって誕生したことに触れ、「北九州の合併はすごいんですよ!」と熱弁した。

さらに、北九州市に公営競技場が複数あることなどにも言及。「元々違う市が持ってたから」と、5市合併ならではの特徴について語った。

その後も北九州談議は続き、番組後半では成人式の派手な衣装についても話題に。安住アナは実際に小倉城を見た際の印象を交えながら北九州について語り、「おいしいお店もたくさんありますしね」と魅力を伝えていた。