2026年春にTBSで地上波放送、U-NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で、主人公・土方歳三に立ちはだかるヴィランを奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキが演じることが20日、発表された。

TBSテレビ、U-NEXT、THE SEVENは3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクト。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新選組鎮魂歌』を初実写化する。

土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか、時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして、友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を描く。

主人公・土方歳三を山田裕貴、「試衛館」の面々を鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおが演じ、そんな彼らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じることが発表されている。

このたび、土方歳三ら「試衛館」の面々と対峙し、物語を大きく動かす個性豊かなキャラクターを演じるキャストが決定した。

壬生浪士組の中で、土方ら“近藤派”の最大の敵となる芹沢鴨率いる“芹沢派”。その中心人物で、芹沢の腹心として派閥争いを制するためには狡猾な手段を使うことも辞さない新見錦役に奥野瑛太が、古くから芹沢の右腕としてその隣に立ち、粗暴の限りを尽くす実力者・平山五郎役に高橋光臣が決定。“小太刀日本一”と称される剣の腕の持ち主で、講武所出身のエリート剣士として壬生浪士組の監視役を務める佐々木只三郎役は金子ノブアキが演じる。

そして、幕末にその名をとどろかせた“人斬り新兵衛”の異名を持ち、京の都を脅かす“会津狩り”として新撰組と対立していく薩摩藩士・田中新兵衛役に安藤政信、常に芹沢鴨の隣に座り続け、美しさと強さを併せ持った謎めいた芸妓・お梅役に桜井ユキが決定した。

森井チーフプロデューサーは「この『ちるらん』には、単なる“敵”は存在しません。彼らもまた、土方や鴨らと同じく時代に声を上げ、鮮やかに生きそして散った若者たちです。それぞれ強烈な魅力を持ったキャラクターを演じるために、個性的で実力のあるキャストたちが集まってくれました。彼らと対峙することで、土方たちは一段も二段もその輝きを増していきました。ぜひご期待ください」と語る。

ストーリーを彩り、大きくうねらせるキャラクターを演じる、実力と実績を兼ね備えた５人のキャスト。彼らがどのように強烈な個性を持つ“ヴィラン”たちを演じるのか。その片鱗を垣間見ることができるキャラクタームービーを番組公式SNSやTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」で公開されている。

