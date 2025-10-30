2026年春にTBSで地上波放送、U-NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で、壬生浪士組(後の新撰組)の筆頭局長・芹沢鴨を綾野剛が演じることが30日、発表された。

芹沢鴨役の綾野剛

TBSテレビ、U-NEXT、THE SEVENは3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクト。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新選組鎮魂歌』を初実写化する。

土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか「試衛館」の面々を鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、栁俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおが演じることが発表されている。

このたび、新撰組の前身である壬生浪士組の仲間でありながら土方らの最大の敵となる芹沢鴨を綾野剛が演じることが発表された。

綾野は艶やかに異彩を放つ衣装を身にまとい撮影現場に芹沢鴨として登場した瞬間から、その圧倒的な色気と魅力、存在感で、ヒリつくような緊張感と包まれるような包容力という相反する空気を現場にもたらし、スタッフ・キャストからは感嘆の声が。その確かな演技力によって、絶対的な敵役でありながら人間的魅力にあふれ、目が離せなくなる芹沢鴨というキャラクターを見事に演じた。共演者たちも口々に「綾野さんから受けた影響は計り知れないほど大きい」「綾野さんが鴨として登場した瞬間から、ギアが一段も二段も上がった」と語る。

あわせて、色気と狂気を醸し出す鴨のキャラクタービジュアルと、「試衛館」の面々と鴨という本作の主要キャラクターが集結したビジュアルも公開された。これまでの新撰組作品とは一線を画す11人のカットには役柄それぞれが放つエネルギーが滾り、幕末という混迷の時代に生きた若者たちの純粋さと荒々しさが滲む、まさに“新時代の新撰組”が表現されている。

さらに、綾野演じる芹沢鴨の役柄がより鮮やかに見られるキャラクタームービーが、番組公式SNSやTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」で公開。

綾野剛 コメント

「とことん咲いて、とことん散る」

皆が信念を全うし、皆が魂と向き合い、皆、死に際まで役と共に生き抜く。ちるらん、ここに在り。

プロデューサー・森井輝 コメント

山田裕貴率いる新撰組みんなの壁になってほしい、と綾野さんにお願いしました。

まず山田くんとの共演に喜び、自分で大丈夫ですか？ と聞き返すその目は既に爛々と輝き芹沢鴨という男に魅了されているのがわかりました。

それからの綾野さんの殺陣の鍛錬、身体作りは驚嘆に値するものであり、恐らく日本の時代劇史上、最も豪胆かつ最速のソードアクションを実現することができました。

(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN