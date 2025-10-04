TBSテレビは、U-NEXT、TBS傘下のクリエイティブスタジオであるTHE SEVENとの3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクトを始動。このたび、同プロジェクトの概要および主演キャストが発表され、幕末最強のサムライたち・新撰組を描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』初の実写化で、 片田舎の“バラガキ”から“鬼の副長”にまで成長する主人公・土方歳三を山田裕貴が演じることが明らかになった。

山田裕貴主演で『ちるらん 新選組鎮魂歌』初の実写化 (C)THE SEVEN

本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新選組鎮魂歌』(漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也)が原作。

ただ己の“最強”のみを追い求めた喧嘩っ早い“バラガキ”土方歳三が、近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って、短くも鮮やかに生きた彼らの生き様を、友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的で艶やかに魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて映像化。誰も見たことのない、新たな新撰組の伝説を創り上げる。

そんな物語の主人公を演じるのは、近年話題作への出演が続き、現在の日本映画・ドラマ界を牽引する実力派俳優として活躍する山田裕貴。作品ごとに全く異なる顔を見せ、役柄に憑依したかのような鬼気迫る演技から、自然体で人間味あふれる演技まで、観る者を惹きつける山田。その鋭い眼差しの奥に宿る狂気と熱量は、本作の主人公・土方歳三が持つ荒々しくも純粋な魂とまさしくシンクロし、彼にしかできない令和の土方歳三を演じる。このたびキャラクタービジュアルとキャラクタームービーも公開された。

ドラマ史上かつてない大規模スケールで贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”と銘打つ本作は、今年4月から撮影をはじめ、京都、滋賀、静岡、千葉をはじめ全国各地で撮影を実施。壮大なロケーションとリッチな映像表現、高いVFX技術を掛け合わせることで圧巻の映像となっている。

制作陣には、Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』を世界的ヒットに導き、映画『愚か者の身分』が釜山国際映画祭で“Best Actor Award”を獲得したTHE SEVENの森井輝がプロデューサーとして指揮をとり、井上衛、下村和也(THE SEVEN)もプロデューサーに名を連ねる。また、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、連続テレビ小説『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズなどを手掛け、細部にこだわるリアリティと緊張感を追求する演出力で出演者からの絶大な信頼を誇る渡辺一貴が監督を務め、CX『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～』シリーズ、映画『ケイコ 目を澄ませて』など、硬軟織り交ぜた作風で社会派ドラマから人間ドラマまで幅広く手掛けることのできる脚本家・酒井雅秋ら日本の映像業界の第一線で活躍する制作スタッフが集結した。

また、本作はこのプロジェクトだからこそ実現したチャネルで放送・配信されることが決定。2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送、U-NEXTでドラマシリーズを独占配信する。 かつてないスケールで贈る “ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”を彩る、今後発表となる豪華キャスト陣にも主演級俳優が名を連ね、若手俳優から名バイプレイヤーなど旬な俳優陣も数多く集結。これまで数々の名優が演じてきた新撰組の面々をどのような俳優陣が演じるのか。

■主演・山田裕貴 コメント

原作の土方歳三の熱量や仲間との絆、 それが誰かを動かしていく様がすごくしっかりと描かれているので、そこは本当に大事にしたくて「やるなら最後までやり遂げたい」と強く思いました。

でも、最近、走り続ける中で自分の炎がどこにあるのか分からなくなるような、そんな孤独を感じてたんです。

それでも「信じられないようなことを続けていれば、いつか信じられないことが起きる」ということだけは信じてて。

それって新撰組もそうだったんじゃないかって思ったんです。

仲間や自分たちが死ぬかもって時に、時代を、世界を変えたい、その一心だったんじゃないか･･･生きてるから何か出来る、俺は生きてる、だから何かせねばって。

そんな思いを森井Pに話した時「その鬱憤をここで晴らしてくれ」と。

それからはもう、歳三じゃないですけど「燃やすしかねえだろ、滾らすしかねえだろ」となれました。

素晴らしい仲間たちのおかげで、自分たちだからできた“令和の新撰組”が創り上げられたと思います。

ぜひ、皆さんに見ていただきたいです。

■プロデューサー・森井輝 コメント

世の中がどうしようもなくなった時、 自分はどうするのか。何をしてどうなりたいか。

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、押し寄せる時代の変革に、否応なくのみ込まれながらも、大人しくは頷けない。命を散らしながら、自分はこうだと叫び続けた者たちの話です。

先の見えない世の中に置かれ、暗いと嘆き続ける我々現代人に、精一杯生きる力を見せつけてくれる若者たちの姿を是非ご覧ください！

■監督・渡辺一貴 コメント

新撰組の魅力のひとつは「滅びの美学」だと言われます。まさに「ちるらん」です。

しかしすべての登場人物が「散る」ためではなく「咲く」ために前に進み続けるのが、原作『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の最大の魅力だとも思うのです。自らの「咲く場所」を求めて、一瞬一瞬を全力で、命を燃やして生きた男たちの物語。半年にわたる撮影の間、山田裕貴さんをはじめとする若き志士たちが命を燃やして咲くさまに向き合い続けました。

そのすべてを逃さずに受け止める。撮影現場もまた、瞬きをする間もない、ヒリヒリする真剣勝負の場でした。

■脚本家・酒井雅秋 コメント

これまで様々なジャンルで描かれてきた新撰組･･････『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、そのどれとも違います。

何もかも破天荒な原作の魅力を余すことなく描けたら、誰も見たことのない歴史ドラマになる。そう思って脚本を書かせて頂きました。それが叶えられたか、ぜひ、皆さんの目でお確かめ下さい。

■『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(ゼノンコミックス)漫画・橋本エイジ コメント

「大丈夫かな･･･」それが実写化の話を聴いて最初に感じた正直な気持ちでした。

ですが撮影現場にお邪魔し、監督、スタッフ、そして役者の方々の「ちるらん」映像制作への熱意に触れ、それが杞憂に過ぎないことを確信しました。

そして、この文章を書いている今日、今朝、先程、担当者さんに未完成版のPVを観せて頂き、あまりの良さにその場で涙してしまいました。感無量の感涙です。

これ以上無い現実の「ちるらん」がそこに在りました。

もうなにも言うことはありません。原作者サイド大納得のドラマ版『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を是非皆さん観てください！！！！

■『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(ゼノンコミックス)原作・梅村真也 コメント

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、13年にわたって幕末を生きた熱き漢たちの”“散りざま”にこだわって描いてきた漫画です。まさか、完結後に素晴らしい制作陣と、いま最もアツい俳優さんたちの手で、実写作品として甦るなんて･･･光栄の至りです。ドラマオリジナルの展開が盛り込まれた実写ならではの「ちるらん」を視聴者として、心より楽しみにしております！！