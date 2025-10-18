2026年春にTBSで地上波放送、U-NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の新キャストが18日に発表され、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、栁俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおの出演が明らかになった。

TBSテレビ、U-NEXT、THE SEVENは3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクトが始動。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新選組鎮魂歌』(漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也)を初の実写化。2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送、U-NEXTでドラマシリーズを独占配信する。先日、主人公の土方歳三を山田裕貴が演じることが発表された。

土方歳三が、近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って、短くも鮮やかに生きた彼らの生き様を――そして友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的で艶やか、魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。このたび、近藤勇をはじめとする土方と共に生きた志士たちを演じ、本作を彩る追加キャストが発表された。

土方歳三がその門をくぐることになる貧乏道場「試衛館」の道場主にして、道場の面々を父のようにまとめ慕われる近藤勇(こんどう・いさみ)役は、硬派な役柄を演じられる芯の通った精神性と天真爛漫な笑顔、その魅力的なギャップで人の心を掴む鈴木伸之。

土方と共に新撰組を支える副長になる、頭脳派・策士の山南敬助(やまなみ・けいすけ)役は、近年、大河ドラマや連続テレビ小説などでの活躍も目覚ましい、静かな佇まいと雄弁な瞳で演じる役の内面を魅せる中村蒼。

「鬼子」と称される若き天才剣士・沖田総司(おきた・そうじ)役は、連続テレビ小説『あんぱん』の好演が話題を呼び、純粋さと危うさが同居する唯一無二の芝居で難役さえも自然に体現する細田佳央太。

実直な性格とたゆまぬ努力で試衛館と近藤を支え、この物語で鍵を握る人物・永倉新八(ながくら・しんぱち)役を演じるのは、野性的な魅力と知性を併せ持ち、観る者を惹きつける上杉柊平。

「試衛館一のサディスト」と言われ、一匹狼気質でありながら仲間想いな一面も持つ斉藤一(さいとう・はじめ)役には、触れたら壊れそうな危うさと胸に迫る激情をその身に宿す藤原季節。

「試衛館の良心」と称される優しい性格の持ち主だが、ある複雑な事情をかかえる阿比留鋭三郎(あびる・えいざぶろう)役は、その自然体な魅力と唯一無二の感性で多くの映画やドラマで主演を務め、今作の主演・山田と多数共演経験のある杉野遥亮。

試衛館一の槍の使い手で、無口な大食漢・原田左之助(はらだ・さのすけ)役は、その独特な存在感とオーラが光る栁俊太郎。

最年少のムードメーカー・藤堂平助(とうどう・へいすけ)役には、卓越した身体能力と熱量ある芝居の実力派・宮崎秋人。

試衛館最古参で寡黙な実力派・井上源三郎(いのうえ・げんざぶろう)役は、近年数多くの話題作にバイプレイヤーとして出演する個性派・岩永ひひお。

まさに「試衛館」のメンバーのように強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優が集結。主演の山田も「このメンバーだからこそできた！」と力強く語る“令和の新生・新撰組”を彼らがどう演じるのか期待が高まる。

原作のキャラクターにリスペクトを持ちながら、本作ならではの個性が光るキャラクタービジュアルと共に、それぞれの役柄がより鮮やかに感じられるキャラクタームービーを、番組公式SNSやTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」でも公開。彼らが演じる時代を駆け抜けた若者たちの、生き生きとした表情に注目だ。

■プロデューサー・森井輝 コメント

主演、土方歳三を生きる山田裕貴と共に並び立つ最高の9人の仲間たち。

ちるらんで描かれる新撰組メンバーは超個性豊かな面々です。

その各登場人物を、持てる力を存分に発揮し、役を生きてくれるキャストに集まってもらいました。

クランクインの試衛館の撮影で、土方山田裕貴が、芝居でその場にいた全員の心を鷲掴みしました。

あるものは涙し、あるものは興奮し、我々の新撰組は文字通り一丸となりました。

この新撰組の、心が湧き立つ様な活躍を皆さまどうかお楽しみに！

(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN