通信カラオケ・JOYSOUNDでは、本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMのプレデビューシングル「Dear DIVA」のリリースを記念して、オリジナルグッズが当たる「ROIROM×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、12月31日まで開催している。

ROIROMは、11月23日に、東京・有明アリーナで初の単独公演『ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～ presented by BEAT AX VOL.7』の開催を控えており、その活躍に注目が集まっている。

このキャンペーンに参加するには、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、新曲「Dear DIVA」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじでROIROM×JOYSOUNDオリジナルラバーコースターが抽選で5人にプレゼントされる。

なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。