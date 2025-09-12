本多大夢、浜川路己からなるユニット・ROIROMの初めての冠番組『ROIROM ROAD(ロイロム ロード)』の第2話が、日本テレビできょう12日(24:40～ ※関東ローカル)に放送される。

この番組は、浜川が生まれ育った地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地でもある沖縄で、2人の“ルーツ”を追う旅に密着するロードバラエティ。「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを、ドライブしながら巡っていく。

前回、沖縄でお世話になった人々やルーツを訪ねたROIROM。250mを超えるジップラインに挑戦し終えると、すっかり夕暮れ時に。

浜川が「昔、一緒に行ったビーチ覚えてます?」「あそこで夕日見たじゃないですか」と本多に尋ねると、「木綿原(もめんばる)? 木綿原ビーチ?」と、レコーディングスタジオの帰り道によく立ち寄っていたというビーチの話に。

すでに日が暮れ始めている中、「でもさ、近いから行けるんじゃないですか?」「行ける?」と、急きょ木綿原ビーチに行くことに。移動すること車で30分、無事に到着し「着いた着いた～」「やばい!」「急げ急げ!」と大慌てでビーチに駆け込み、ぎりぎりでサンセットに間に合う。

ROIROMが夕日を眺めながら語った夢、そして大切なファンであるcHaRm(チャーム)への想いとは。

前回、レッスン場で恩師であるYASU先生と再会したROIROMだが、実は同じ日にもう1人懐かしい人物と会っていた。デビュー前から彼らのオーディション応募動画などを撮影してくれていた宮平守壱郎(しゅういちろう)さんだ。

宮平さんとは、浜川の中学時代に豊見城市にあるスタジオで初めて出会い、そこからはオーディション動画をいつも撮影してもらっていたという。宮平さんは「(浜川は)ずっと踊りっぱなしで、本当に努力の人」と懐かしむ。

一方の本多は、2021年に宮平さんと初めて会ったそうで、浜川よりも先に出会っていたという。「路己より先ですか?」「そうなんだ」と意外な事実に驚く本多。浜川が「何でお会いしたんですか?」と、宮平さんと本多が出会ったきっかけを尋ねると、「オーディション用の動画を撮っていただいていたんですよ、たくさん」と語る本多。

宮平さんは当時の本多を振り返り、「大夢くん地下室で泣いてたんよ。悔しいって」と暴露。本多は「もう俺だからそれやめ… 俺ダメなんですよ。このルーツの人にお会いしたら多分俺、泣いたエピソードしか出てこない」とタジタジに。

そんな2人を長年知る宮平さんが語る、ROIROMデビュー後の変化とは。

沖縄での“ルーツ旅”を満喫し、ホテルにチェックイン。今回の宿は、「BEB5(ベブファイブ)沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」で、1年中楽しめるプールやバレルサウナなどのアクティビティが充実している豪華なホテルとなっている。

「この瞬間が一番ドキドキするよね。ワクワク」と部屋に入る前から胸を躍らせる本多。いざ部屋へ入ってみると、「お～! スゲェ」「え!? やばやば」「ちょっとぜいたくすぎない?」と、広々とした部屋に大興奮だ。

寝室へ移動し、2つ用意されたベッドのうち、どちらに寝るのか決めることに。本多と浜川には宿泊する際、お互いにいつも決まったベッドの位置があるのだそう。その爆笑の理由とは。

そして部屋のキッチンを見て料理する意欲が湧いた2人は、沖縄のローカルスーパー「サンエー」へ向かう。「沖縄と言ったらさ、ステーキのイメージあるけどね」「ステーキいきたいね」「男メシ」「男メシだよ! やっぱ、あとはあれだよ、焼きそば」と、夕食のメニューについていろいろと相談する。

スーパーで買い物の後は、浜川おすすめの沖縄の有名な絶品スープを持ち帰ることに。常に行列だという人気店のスープのお味は…。そして、彼らが作る沖縄食材を使った“男メシ”は、いったいどんなものになるのか。

夕食を食べ終わった2人は、たき火を囲んでリラックスできるホテルの人気スポットで過ごすことに。浜川は「また来ましょう」「次は何か大きな発表があるときに、また来られたらいいですけどね」と言い、本多はそれに対して「cHaRmのみんなを引き連れて」と、再び沖縄で活動できることを願う。

すると本多が突然、「書いたので」とひそかに用意しておいた手紙を取り出すサプライズ。「マジっすか?」と驚く浜川。「突然だけど、俺とROIROMとして組んでどう思ってますか」と手紙の中で語る本多。本多が打ち明けた浜川への感謝の気持ちとは。

一方、実は浜川も本多への手紙を準備していた。。本多は「ちょっとなんか聞く方もドキドキするな」と、ソワソワして落ち着かない。

初めてお互いへの手紙を書いたというROIROMが、少し照れながらも語った、互いへの気持ち、ファンへの想い、そして今回の“ルーツ旅”で感じたこととは。

2日間のロケを終え、浜川は「恩人の皆さんにお会いして初心に戻りました。しかも大夢くんは、泣かされていたのを連発で暴露されていました! 初めての冠番組でルーツをたどる、ROIROMにとって大切な部分にフォーカスした番組をありがとうございました。cHaRmがちょっとでもクスッてしてくれたらうれしいなと思っております!」とコメント。

本多は「楽しいことも、ちょっと小っ恥ずかしいこともあって、昔から僕を知ってくれている人は“こんなに泣く人だとは思っていないはず”。隠していたのかも、弱い自分を見せているような気がして。それすらも今回のROIROM ROADで丸裸になってしまいました!」と話している。

Huluでは、未公開映像を含む特別版(全4話)が、独占先行配信される。

今回のロケを通じて見つけたお互いの好きなところについて、本多は「僕は言葉で相手に伝えるのがちょっと苦手なんですけど、路己はこう見えてすごいストレートに気持ちを伝えてくれるんです。そこが、かっこいいなと思いました!」、浜川は「久しぶりに2人で泊まって、大夢くんて“僕の兄かな?”と思ってしまうほど、良い意味で気をつかわずに過ごせて、僕の人生にとってありがたい存在になっているなと思いました! ジップライン怖すぎて足ガクガクしていたのは、皆さんあまり注目してあげないでほしいです(笑)」と語っている。

