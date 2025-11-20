元乃木坂46の堀未央奈が、19日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)に出演。自身の趣味を初公開した。

堀未央奈

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

19日の放送では、森と堀未央奈が今年買ってよかった商品を互いにプレゼンし合う企画を実施。しかし、その中には番組が用意した「今日初めて見た嘘アイテム」も紛れており、推しアイテムに紛れた“嘘アイテム”を互いに見破る。

堀がベストバイとして挙げたのは、“キーボード”。「キーボードがすごい好きで……」と話す堀に、森は「あんまり聞いたことない!」と間髪入れずつっこむ。

堀は「思い立った時に、おもむろに一人でこうやってやるのが好きなの。これは趣味なの。多分15分くらい没頭して打つのが3日に1回くらい。リビングに置いてるから」とプレゼンする。

「なんか光るんだね、それ繋げることはないの?」と森からキーボードの機能について指摘されると、「パソコン使わないから繋げない……本当にこのキーボード音が好きで買ったから」と答えていた。

この堀のエピソードに森は、「でも確かにASMRが好きなイメージはあるのよ」と納得しつつ、「怖いよ、なんか……病んでないよね?」と怯えた表情。これに堀は「病んでない! でもそういうことをしてるっていうの初公開かも」と否定し、自身の知られざる趣味を明かした。