タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が12日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

12日の放送では、森、さらば青春の光・東ブクロ、岡田紗佳の3人が、深夜の繁華街で美女たちを一斉調査。イマドキ女子の何でもランキングから、最先端女子の実態を学ぶ。

“男のこの見た目には注意せよ!”ランキングでは、第3位は歯が白すぎる人、第2位は目が隠れるマッシュヘアで、3人は「オラオラしてる、地元に多い、TikTokで流行った」というヒントをもとに1位を予想することに。

岡田が「ピチピチのパンツに蛍光の靴のヤリラフィー」、森も「ピチピチのパンツスタイルでずっと反復横跳びみたいなのしてる人」と回答する。答えは「スキニーパンツ」で、森と岡田が大正解。

男性のファッションについて、岡田は「金のネックレスをつけてたらもう無理。富をかざしすぎてて嫌」、森は「王道で言うとブランド名が大きく書かれたものは嫌」と話す。

また、男性を見る時にどこに注目するか聞かれた森は「めっちゃお肌が乾燥してるとか、スキンケアとかをやってないってことは、ヘアーとかもあんまきれいじゃないんだろうなみたいな。きれい好きだったら自分のお肌もきれいに保ちたくないですか?」と主張。

東ブクロが「もうそういうのは気にしませんよっていうワイルドさもあるやんか、男は」と反論するも、森は「いや関係ないです。今はもう、そういう“男は”とか“女は”とかないんで」と即答していた。

美容男子に関して好意的な森と岡田。「全身脱毛もしてほしい。ないほうがいい!」という岡田に、東ブクロは「銭湯とか行って男がスネ毛なかったり下の毛なかったりするとなんか情けない」と意見をぶつける。しかし、岡田は「自分のブツに自信を持て!」と一喝。森も「すべすべのほうが絶対いい」と語った。