タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が19日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

19日の放送では、森と堀未央奈が今年買ってよかった商品を互いにプレゼンし合う企画を実施。しかし、その中には番組が用意した「今日初めて見た嘘アイテム」も紛れており、推しアイテムに紛れた“嘘アイテム”を互いに見破る。

森のベストバイ1品目は“ドレッシング”。「自炊はしないけど、サラダはできる。自炊はそんなに得意じゃないから、サラダが一番食べること多くて」と話す。同商品との出会いについて、「『オリーブの木』っていうレストランで、小さい時にお店で食べて、もうおいしくて感動して! これを求めてた! だけど、私の家の近くのオリーブの木は閉店しちゃって。そこから食べられてなかった。店舗があるっていうのを大人になってから知って、しかもドレッシングが売ってるっていうのを知ったから、行って買ったら大人になってもおいしかった!」と嬉しそうに語った。

このエピソードに堀は「『オリーブの木』だと他に何が好きなの?」と探りを入れる。「大人になってからは、これを買うだけでレストランにはまだ行けてない」と答える森に「変なの…」と、森に疑いの目を向けた。

相手の嘘ベストバイだと思う商品の発表タイムでも、堀は「ドレッシング」と予想。「店に行ったのに食べてないっていうのがひっかかる。あまり香澄さんの性格的にそれできなそうだなっていう……店に気を使いそうだし。あとはドレッシングわざわざ買いに行かなそう。ネットとかで買いそう」と理由を話す。しかし、堀の予想は外れており、森のベストバイだということが明らかになっていた。