ワイン漫画の金字塔『神の雫』(原作：亜樹直、作画：オキモト・シュウ)が、2026年TOKYO MX、関西テレビ、BS日テレにてアニメ化されることが決定。テレビドラマに続き、アニメ版主演も亀梨和也が務めることが発表された。

ティザービジュアル

『神の雫』は2004年から『モーニング』(講談社)で連載していた、原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。関連作品に『怪盗ルヴァン』『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』『神の雫 deuxième』がある。

幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1,500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、2023年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫/Drops of God」シーズン1が配信、2026年1月23日よりHuluにてシーズン2の国内独占配信も決定している。

主演・神咲雫を演じるのは、亀梨和也。2009年に実写ドラマで同役を演じた亀梨が、17年の時を経て、アニメ版の神咲雫を再び演じることとなった。

神咲雫

亀梨和也



また、雫のライバル・遠峰一青を声優の佐藤拓也、雫のパートナー・紫野原みやびを声優の内田真礼が演じることが決定している。

遠峰一青

紫野原みやび

佐藤拓也

内田真礼

主演・亀梨和也(神咲雫役)コメント

TVドラマで「雫」を演じさせていただいて以来、16年ぶりに再びこの役に向き合うことになりました。あの頃からの年月を思うと、本当に深いご縁を感じます。今回の現場では、自分にとって初めての経験が多く、スタッフの皆さんや共演者の皆さんから収録の度に、たくさんの刺激をいただいています。「雫」と同じように、未知なる世界に学びながら一歩ずつ進んでいく──そんな姿に自分自身を重ねながら、最後まで務めたいと思います。

再び、世界的にも愛されている『神の雫』という作品の一部になれることを心から幸せに感じています。この新しい旅の中で、より深みを増しながら、自分自身も大きく開いていけるよう時間を重ねていきたいとおもいます。どうぞ皆さん、楽しみにお待ちください。

亜樹直(原作)コメント

やっと情報解禁、黙っているのが辛かった（笑）。やはり漫画はアニメになってこそ世界に羽ばたくものです。２００９年に日本でテレビドラマ化された時の主人公・雫役の亀梨和也さんが同じ雫役の声優を演じるのも楽しみ。そして来年1月23日からは国際エミー賞を頂いた日仏米の国際ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2が国内で配信開始。その他にもまだ秘密のビッグな企画が進行中です。乞うご期待！

オキモト・シュウ(作画)コメント

20年前のワインに無知な雫がアニメになって戻ってきてくれる。父親に反発し、「晩鐘」を体感し、クイーンの幻聴を聞き、飲んだことのないワインを神業デキャンタージュし、みやびに驚嘆される。それだけで感無量なのに、今度は私自身が観客になって観ることができる。アニメのスタッフの方々に改めてお礼申し上げます。最高！！

糸曽賢志(監督)コメント

『神の雫』が、ついにアニメとして世界へ流れ出します。2000年代初頭を舞台に、香り、記憶、そして運命がマリアージュしながら、ワインに宿る人生の物語を紡ぎました。当時の空気感とともに、ワインから放たれる圧倒的な世界観をアニメーションならではの音楽、演技、演出で表現していますので、ぜひ皆様にも、一滴の雫が導く奇跡の数々を味わっていただけると嬉しいです。

Uncork the moment, and feel the drop that changes everything.

テレビアニメTOKYO MX、関西テレビ、ＢＳ日テレにて、2026年放送予定

(c)亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会