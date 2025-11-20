俳優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の第5話が、20日に放送される。

可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称：キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリメンバーが再集結し、“シリーズ史上最強”の被疑者たちに立ち向かっていく。

第5話では、私人逮捕系の動画配信者・ケルベロスが路上で刺殺される事件が発生。与党「民自党」初の女性幹事長・矢代樹(高橋ひとみ)の養子で、17歳の矢代卓海(坂元愛登)が自ら警察に出頭し、「ケルベロスを殺害した」と自供する。しかし、総理大臣・長内洋次郎(石丸幹二)から発表を控えるよう要請され、真壁は、「警察が総理の要望で動くなんて大問題じゃない?」と疑問を呈し、小石川も「政府関係者なら余計にオープンにするべき」と憤る。

仕方なく内々で取り調べをはじめるが、何を聞いても完全黙秘を続ける卓海。真壁は「難攻不落。17歳とは思えない」と“沈黙”を前に苦戦を強いられる。一方、母親の樹も「沈黙を通すつもり」と頑なな態度を見せ、何も情報が得られない。そのころ、矢代の自宅では、樹の夫・矢代雄三(宇梶剛士)やほかの養子たちに話を聞くことに。雄三は「あの子が殺人事件を起こすなんて、いまだに信じられない」と落ち込んだ様子を見せる。

事件解決の手がかりがまったく得られず、八方ふさがりとなってしまうキントリ。同時に、どこからか捜査情報が漏れ、警視庁や内閣へのバッシングがあふれる事態に。この最悪な状況を打破すべく、小石川は「話すしかない状況を作らない限り、捜査は進展しない」と警視庁副総監・磐城和久(大倉孝二)に“ある提案”をする。その矢先、殺されたケルベロスの配信動画の中に、捜査の進展につながる動画が発見される。

ようやく樹が捜査協力することになり、同じ“母親”として対峙する真壁。「我々も全力でゲームに臨もうじゃないか」と意気込む小石川も、取り調べ室で、卓海に“前代未聞のゲーム”を持ちかける。「人様を傷つける子ではない」「精一杯の愛情を注いでいる」と訴える樹、沈黙を続ける卓海……キントリは、完璧な家族に隠された“真実”を暴くことができるのか。

なお、同作はこれまで、2014年の第1シーズンを皮切りに、連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。12月26日に全国公開される『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』をもって、12年のシリーズ完結を迎える。現在放送中の第5シーズンでは、劇場版と連動するエピソードも見どころとなっている。