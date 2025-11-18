日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下、KFC)店舗で、「ケンタの鶏竜田バーガー」を、11月26日から数量限定で販売する。販売を記念して、都内で発表会が行われ、同社代表取締役社長の遠藤久氏、俳優の賀来賢人氏が登壇した。

8年かけて作った本気の鶏竜田バーガーが登場

チキンの需要は年々増加する中、多様な業種がチキン市場に進出し競争が激化しているという。そこで、「オリジナルチキン」で勝負してきた同社だが、今回は”伸びしろ”としてとらえているバーガーに着目。バーガーのラインアップをより拡大していくことで、個食や平日のランチ需要に大きく影響をもたらせるよう力を入れていくという。

KFCの戦略

その戦略の1つとして今回の新商品、「ケンタの鶏竜田バーガー」(540円)と「ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが」(570円)を発表。遠藤社長は、チキン専門店である同社の”本気”を象徴する商品として、8年間こだわりぬいて開発した商品だと語った。

代表取締役社長の遠藤氏

「ケンタの鶏竜田バーガー」(540円)は、ジューシーな鶏モモ1枚肉と店舗で揚げたザクザク衣、醤油・生姜・にんにくベースの日本人になじみやすい味付けが特徴。高温で圧力をかけずに揚げることでザクザク食感を実現しているとのこと。

「ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが」(570円)は、特製のピリ辛生姜ソースを使用し、バーガー全体の一体感を意識して開発された一品。

ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが(570円)

遠藤社長は、「今回の『ケンタの鶏竜田バーガー』に負けないような新商品を来年、次々とお届けする予定です」と、今後の展望も力強く語った。

カーネル姿の賀来賢人、CM撮影の裏側は?

イベントには、CMでおなじみの賀来氏も同商品の魅力を熱く語った。新CMもお披露目されたが、賀来氏は新CMの撮影について「いつもはにぎやかな撮影ですが、今回はピリピリしていました」と冗談交じりに話し、同社の本気度をアピールした。

賀来氏は舞台上で同商品を実食。

実食の瞬間を噛みしめる賀来氏

噛みしめながら頬張り、「鶏モモのジューシーさが並じゃないです! 8年の重みがあります」と語ったうえで、「衣のザクザク感や歯ごたえ、そこにケンタッキーらしい和の空気感がまざった美味しさを皆さんにもぜひ楽しんでもらいたいです」と興奮気味に伝えた。

イベントの最後には、CMにちなんで新時代の招待状パネルに、「日本で一番のKFCファン」と話す賀来氏がお墨付きの証として、直筆でのサインを記入。ペンのインクが薄いというプチアクシデントもありながら、同社の創業者カーネル・サンダースへの敬意を表現した。

「ケンタの鶏竜田バーガー」「ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが」実食レポ

食欲をそそる美しい断面を眺めた後、同商品を実食。

「ケンタの鶏竜田バーガー」は、たっぷりの酸味の効いたマヨネーズとシャキシャキのキャベツ、圧倒的存在感のジューシーな鶏竜田の相性が抜群。

ケンタの鶏竜田バーガー

少し大きめの衣がザックザクの食感で食べ応え十分。また、鼻に抜ける生姜の香りが、和の風味をぐっと引き立てている。

ケンタの鶏竜田バーガー 実食の様子

また、「ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが」は、特製のピリ辛生姜ソースが本格的で、ほどよい辛味が特徴。

ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが

甘辛のバランスが良く、濃厚なマヨネーズとの相性も抜群のため、辛さが苦手な人もペロッと食べられる一品だった。

ケンタの鶏竜田バーガー ピリ辛しょうが 実食の様子

同商品は、単品だけでなくポテトS、ドリンクMがついた「ケンタの鶏竜田バーガーセット」(950円)・「ケンタ鶏竜田バーガーピリ辛しょうがセット」(980円)や、それにオリジナルチキンもついた「ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット」(1,250円)・「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがよくばりセット」(1,280円)などのセットでの販売も。

また、11月26日～12月2日に「竜田バーガー新時代へご招待! ケンタの鶏竜田バーガー販売記念キャンペーン」と題し、「ケンタの鶏竜田バーガー1個無料お試しクーポン」が抽選で1万人に当たるキャンペーンがKFC公式Xにて実施される。