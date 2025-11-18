日本マクドナルドは11月26日、「グラコロ」(単品440円～)、「コク旨ビーフデミグラコロ」(単品490円～)、「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」(ポテト単品＋40円～)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。

冬の風物詩「グラコロ」が今年も登場

グラコロは、今年33年目を迎える冬の定番商品。エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースを合わせ、バター香るふわふわのバンズではさんだ。昨年、1993年に初登場して以来初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。

今年の新作となるコク旨ビーフデミグラコロは、グラコロに、炒めた牛肉と玉ねぎをデミグラスソースに絡め、旨みとコクを引き出したビーフデミフィリングを合わせた。洋食のビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングと、バター香るふわふわの蒸しバンズが、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、贅沢な味わいの一品。

サイドメニューとして登場する新味のシャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味が特長。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ、「シャカシャカ」して楽しめる。

「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」(ポテト単品＋40円～、バリューセット価格＋40円～)

新TVCMに多部未華子さんが登場

11月25日から放映の新TVCMでは、今年で5回目の登場となる多部未華子さんが出演し、グラコロの魅力を伝える。外気の寒さから冬の訪れを感じた多部さんが、待望のグラコロの季節がやってきたことを連想し、思わずワクワクを掻き立てるキャッチーなグラコロソングを口ずさむ姿が描かれている。