日本ケンタッキー・フライド・チキンは11月19日、「モンスターハンターワイルズ」とコラボレーションした「モンハンコラボパック」(1,350円～)を全国のKFC店舗で発売する(一部店舗では取り扱いがない場合がある)。

「モンハンコラボパック」を期間限定販売

本コラボレーションを記念して、11月19日～12月16日の期間限定で「モンハンコラボパック(シールつき)ごちそうセット・WHITE」(1,700円)、「モンハンコラボパック(シールつき)SPICE UPセット・RED」(1,700円)、「モンハンコラボパックごちそうセット・WHITE」(1,350円)、「モンハンコラボパックSPICE UPセット・RED」(1,350円)の4種類を販売する。KFCネットオーダーでは11月13日～11月18日まで事前予約を受け付ける。

パッケージには、人気キャラクターの「アイルー」が登場。カーネル・サンダースに扮した姿や、「オリジナルチキン」を頬張る可愛い姿が描かれた限定デザインパッケージで提供する。いずれのパックにも、ゲーム内で使用できるコラボチャームとアイテムが付属する。

ごちそうセットでは、入手の難しいレア食材アイテムが贅沢に詰め込まれた焚き火料理用「高級食材セット」と、カーネル・サンダース姿のチャーム「【KFC】カーネルアイルー」、SPICE UPセットでは、手ごわいモンスターに挑む際に重宝する強化系消費アイテムに重鎧玉や調査団チケットが詰め込まれた「狩猟お役立ちアイテムセット」と、バーレルに入ったアイルーが入ったチャーム「【KFC】バーレルアイルー」が手に入る。さらに、モンハンコラボパック(シールつき)購入者には、コラボレーション限定デザインのシールもプレゼントされる。

限定デザインパッケージは数量限定のため、なくなり次第、通常パッケージでの提供となる。

ネットオーダー購入者限定、オリジナルグッズが当たる

KFCネットオーダーで同商品を購入した人を対象に、抽選で合計220名に本コラボレーション限定のオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施する。

20名に当たる「コラボパーカー」は、KFCのキャッチコピー「it's finger lickin'good」をモンスターハンターワイルズ風にアレンジした「it's finger lickin' WILD!!」のプリントが特徴。「オリジナルチキン」や「ビスケット」、「ポテト」などの人気メニュー、さらにゲーム内アイテムが描かれた限定デザインとなっている。

200名に当たる「アイルーパスケース」は、カーネル・サンダースに扮したアイルーや、バーレルに入ったアイルーの姿が描かれた、ファン必見の本コラボレーション限定のラインナップとなっている。

なお、モンハンコラボパックはゲストでも購入できるが、抽選への参加はログイン購入者のみが対象となる。

全国4店舗限定のコラボ特別店舗が登場

本コラボレーションを記念し、全国4店舗限定で期間限定のコラボ特別店舗を展開する。対象店舗には、モンスターハンターワイルズのキャラクターを等身大パネルとして設置。まるでゲームの世界に入り込んだような空間を演出する。さらに、店内BGMも同ゲーム仕様に変更されるなど、没入感たっぷりの店舗体験を提供する。

等身大パネルの設置期間は11月19日～12月16日まで。店内BGMの実施期間は11月19日～11月30日まで。実施店舗は、東京都の高田馬場店と秋葉原店、大阪府の南海難波駅店とあべのキューズモール店の4店舗となる。実施期間や実施内容、実施店舗は変更になる場合がある。