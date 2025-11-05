日本ケンタッキー・フライド・チキンは、11月4日から、全国のケンタッキーフライドチキン店舗およびネットオーダーにて、クリスマスメニューの予約受付を開始。受け取り期間は、12月19日から25日までの7日間。

40周年を迎える「パーティバーレル」は、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記念デザインで登場。定番の「オリジナルチキン」に加え、「国産鶏の特製ミートグラタン」や「ストロベリーバニラムース」などが入っている。

他にも、柔らかな食感とにんにく醤油の香ばしい風味が特徴の「チキンテンダー」、骨付もも肉を香ばしく焼き上げたジューシーな「バーベキューチキン」、「五穀味鶏」シリーズなど、クリスマスだけの特別メニューも豊富にラインアップ。

さらに、今年は「オフピーク予約」や「Xmas早割」も実施される。「オフピーク予約」では、KFCネットオーダーにてオフピーク時間帯の受け取りを予約した人が対象となり、対象商品1点の購入につき、「バーガーお試し券」1枚がプレゼントされる。

なお、対象受取日は12月19日～12月23日までの全日、または12月24日および25日の13:00までと20:00以降、対象商品は「パーティバーレル オリジナル」、「パーティバーレル バラエティ」、「クリスマスパック ペア」、「クリスマスパック S」、「クリスマスパック A」、「クリスマスパック B」、「クリスマスパック C」である。

「バーガーお試し券」は、2026年1月5日から2月28日までKFCネットオーダー限定で、「チキンフィレバーガー」と「和風チキンカツバーガー」のいずれかと引き換えが可能。

「Xmas早割」では、店頭またはKFCネットオーダーにて、12月12日までに「パーティバーレル オリジナル」、「パーティバーレル バラエティ」を予約すると、通常価格より500円お得な4,990円で購入が可能となる。