サンリオピューロランドは、11月7日から12月25日までの期間で、「Puroland Illumination Christmas」を開催する。

本イベントはサンリオキャラクターたちが愛情をこめて用意した「星の贈り物」をテーマに、心あたたまるひとときを届けるクリスマスイベントだ。

今年は、人気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」が初登場する。人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」では、パーティに招待されたJOCHUMたちがさらにアトラクションを盛り上げる。クリスマスの時期にもぴったりな普段の生活で使える実用的なアイテムから、コレクションに最適な記念グッズまで展開する期間限定グッズ、キャラクターをモチーフにした色鮮やかなフードも展開している。

加えて、3Fエントランスに設置されるプレゼントボックスツリーのフォトスポットでは、クリスマスの記念にぴったりな幻想的な写真撮影を楽しめる。

もう一つの注目コンテンツは、12月24日が誕生日の「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」50周年を記念した、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」のスペシャルイルミネーション「Twinkle Gift Night」だ。クリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」協力のもと、アニバーサリーにふさわしいプロジェクションマッピングや幻想的な装飾が新たに追加され、星空に包まれるような体験とともに、キラキラ輝く特別なゆめ星雲で記念写真を撮影できる。

さらに、50周年をお祝いして期間限定グッズも展開する。チャーム(全3種)や(1,320円)ランチトート(3,080円)などがラインナップ。

他にも、 Puroland Illumination Christmasオリジナルコスチュームを着たキャラクターたちとのグリーティングが楽しめる「Puroland Illumination Christmas スペシャルグリーティング(事前予約制、有料)」や、パークオープン時間にみなさまをお迎えするウェルカムグリーティングも開催する。

クリスマス限定のオリジナルフード·ドリンクは、全17種類。キャラクターをモチーフにした色鮮やかなメニューや、冬にぴったりの温かいメニューなど、見た目も楽しめるフードメニューが盛りだくさん。 クリスマスコスチュームのハローキティが可愛い「ハローキティの星に願いを☆オムレツカレー」(1,600円)や、なめらかなプリンとレアチーズケーキが入った贅沢な「シナモロールのクリスマスギフト☆レアチーズプリンパフェ」(1,200円)などがラインナップ。

クリスマス限定のグッズも充実。期間限定コスチュームを着たキャラクターマスコットや、カバンやポーチにつけても可愛い星型キーホルダーが登場する。そのほか、ミニタオル、ポストカードセット、クリアファイル、巾着セット、ステッカーなど、普段の生活でも使える実用的なアイテムから、コレクションに最適な記念グッズまで、さまざまな用途で楽しめる。 さらに、3FエントランスショップにてPuroland Illumination Christmasグッズを含む5,000円以上購入のレシートをエントランスワゴンに持っていくと、クリスマスコスチュームのキャラクターチェキ™(全12種)がランダムで1枚プレゼントされる。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN