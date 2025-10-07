東京ドームホテルは12月21日、「ウルトラヒーローズクリスマスファミリーパーティ2025」を、大宴会場「天空」にて開催。10月9日より予約受付がスタートする。

本イベントは、目の前で繰り広げられるウルトラヒーローの勇姿を家族で楽しむことのできる、エンターテインメント溢れるクリスマス限定企画。

「ウルトラマンオメガ」をはじめとしたウルトラヒーローが繰り広げる迫力満点のショーのほか、ブッフェでは、子どもに人気のメニューなど、ホテルシェフが手掛けるバラエティ豊かなメニューがラインナップされている。

また、数々のウルトラヒーローソングを唄うボーカルユニット「voyager」のミニコンサートも予定されており、ウルトラヒーローも登場する。さらに、受付から開場までの時間に利用可能な「ウルトラヒーローのぬりえ広場」をはじめ、「君もウルトラマンゼロになりきろう!変⾝コーナー」や「フォトスポット」「グッズ販売コーナー」も展開されるという。

開催日は12月21日。10時40分～、13時40分～、16時40分～の3回が予定されており、いずれもフリードリンク付きの着席ブッフェスタイルにて開催。S席は、ステージ前方1〜2列目の確約と、オリジナルコースター、写真撮影会への先行誘導の特典が付いて、中学生以上は1万5,000円、3歳～小学生は1万円。A席は中学生以上が1万3,000円、3歳～小学生は9,000円となっている。

なお、10月9日11時よりネット予約がスタートする。