「これ言っていいのかな…」“意外なNG仕事”、レインボー・ジャンボたかおが告白

お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演。コンビ解散の危機を語ったほか、現在の“NG仕事”について打ち明けた。

ジャンボたかお

「もう解散しよう」「ボロボロ泣きながら言って…」

2016年に結成後、なかなかブレイクしなかったレインボー。当時を振り返ったジャンボは、「全然売れなくて。俺がくさりにくさり。性格も過去一すさみ、悪口ばっかり言ってて……」と吐露。そのころ、相方の池田直人は、ピンの活動が増え、人気も上昇。「腹立ってきて。“もう解散しよう。お前一人で売れたいなら解散するわ”みたいな。ボロボロ泣きながら言って」とコンビ解散の危機を明かした。

不満を抱えていたジャンボに、池田は、「ごめん。そんなつもりはなかった」と謝罪し、「普段、実方(ジャンボの旧芸名)が思ってることを全部、YouTubeにぶつけへんか」と提案。「“実方がムカつく人物を全部やろう”って。そこから、YouTubeにコントを上げはじめた」そうで、「再生数は500回とかだったんだけど。楽しいのよ。2人でコントやれてることが。コメントも3つとかだけど、“面白い”って言われたらうれしいのよ」と回顧。あのは、2人の絆に、「めっちゃいい話」と感動していた。

また、「やっとここ1年で、またちょっと仕事が増えた」と語ったジャンボ。NG仕事を問われると、「これ言っていいのかな……」と逡巡しつつ、「ハチャメチャに大食いするのはもうやめてる」と告白。プライベートでは、「怖いぐらいめっちゃ食べる。牛丼4個食ったり、ご飯4合食ったりする」というが、「なんか尾を引くのよ。5キロとか4キロの何とかって、頑張っちゃうじゃん。そのあと2日ぐらいスタミナが……」「頑張り過ぎちゃって、スタミナがガクッとなくなるから。もう大食いは断ってる」と打ち明けていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。