「なんで50代が多いねん」お笑いタレントの明石家さんまが、芸人たちの相次ぐ“体調不良”を心配した――。

明石家さんま

キャイ～ン天野の疑問「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」

9日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、お笑いコンビ・キャイ～ン、ずん、イワイガワと食事会をしたと明かしたさんま。そこで、キャイ～ン・天野ひろゆきが、「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」と憂いていたといい、「考えたら、50代の芸人ばっかり。いろんな病気したりとか、精神的に参ったりとか。なんかいろいろ50代なんですよ」と吐露した。

最近では、バナナマン・日村勇紀が、体調不良による休養を発表したばかり。さんまは、「なんで50代が多いねん。芸人はね。世間は知らないけど……」としつつ、「芸人の50代がやたら休んだり、入院したり、続いてんねん。(次長課長)河本もそやし、(中川家)剛も。今は日村が休んどるから」と思案。「ここを解明したら、ものすごい役に立てんねん」と真剣に語っていた。