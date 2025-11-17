女優の工藤美桜が17日、都内で行われたMBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』1話先行上映会＆トークイベントに、W主演の山下幸輝(WILD BLUE)、松本怜生をはじめ、曽野舜太(M!LK)、祷キララ、諏訪珠理とともに登壇した。

根本聡一郎氏の同名小説を原作とするこのドラマは、巨大広告代理店の就職試験に挑む就活生8人が、世論を戦争賛成に導きたい政府チームと戦争反対のレジスタンスチームに分かれてゲームを行う物語。

レジスタンスチームの中心人物であり、学生時代はバックパッカーで世界中を回っていた今井貴也役をWILD BLUEのメンバーとしても活躍する山下幸輝、今井のライバルであり、政府軍の中心人物、大物政治家を父親に持つ後藤正志役を松本怜生が演じた。

イベントでは、6人がスーツ姿で登場。信念で動くタイプの樫本成美役を演じた工藤は、「台本を読んですごく衝撃を受けて面白かったですし、現代社会にも刺さる作品だなと思って、皆さんが放送を見て面白いなとか、少しでも心に届くものがあるといいなと思いながらみんなで頑張っていました」と語った。

また、演じた樫本について「私史上一番強い役」だと言い、「私の普段がこんな感じなので、ちょっとポンコツだから、それを出さないようにすごい頑張っていたんですけど、強めにヘアメイクしていただいて、朝ヘアメイクしていただいたら樫本のスイッチが入って、今井とギャンギャンやるという感じでした」と撮影を振り返った。

そして、自身との共通点について「意志が固いところは似ているんですけど、私はそれを前面に出せないので、それをガンと出せる樫本は強いなと思いました」と話した。

『プロパガンダゲーム』は11月18日放送スタート(MBS 毎週火曜24:59～ ※初回は25:19～ / TBS 毎週火曜25:28～ ※初回は25:48～)。