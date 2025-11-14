ダンスボーカルグループ・M!LKが、大みそかに『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に初出場することが決定し14日、東京・渋谷の同局で行われた出場歌手発表記者会見に出席した。

M!LKは、スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ボーカルダンスユニットで、2015年にデビュー。今年3月にリリースしたアルバム『M!Ⅹ』のリード曲「イイじゃん」がSNSで大バズリし、同楽曲のフレーズ「ビジュイイじゃん」が現代用語の基礎知識「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされた。

佐野は「僕たちは2015年にデビューして今年は10周年の年になるんですけれども、当時からずっと紅白歌合戦に出場するという目標を掲げてここまでやってきまして、M!LKはたくさんの歴史があるんですけど、その歴史をすべて背負って当日はたくさん楽しみたいと思います。そして、ここまで僕たちを応援してくれた“み! るきーず”(M!LKのファン)、本当にありがとう。僕たちM!LKは日本を元気にするグループを目指していますので、当日は楽しんじゃいたいと思います」と喜びを語った。

佐野は昨年、連続テレビ小説『おむすび』の出演者として紅白に出演。その際に「さりげなくM!LKポーズを、次は5人でという思いでやらせてもらった」と言い、「まさかこんなに早くそれを叶えられる日が来るとはという思いで、すごく気持ちが高まっています」と声を弾ませた。

そして、M!LKポーズを求められると、5人は笑顔で「僕たちは、M!LKです!」と披露し、「うれしいね」と喜び合った。

佐野は「牛乳瓶を持って温泉とかで飲むじゃないですか。っていうのを10年前の幼い頃の僕らは考えて。まさかこんなところでやる日が来るとは思ってなかったので、もっとかっこいいポーズにしておけばよかった」と笑いつつ、「思い入れのあるポーズをここでできてうれしかったです」と話した。

フォトセッションでも、M!LKポーズや“イイじゃん”ポーズをノリノリで披露し、初出場の喜びをあらわにしていた。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧

(カッコ内は出場回数)

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)、あいみょん(7)、ILLIT(2)、幾田りら(初)、石川さゆり(48)、岩崎宏美(15)、aespa(初)、CANDY TUNE(初)、坂本冬美(37)、高橋真梨子 (7)、ちゃんみな(初)、天童よしみ(30)、乃木坂46(11)、HANA(初)、Perfume(17)、ハンバート ハンバート(初)、FRUITS ZIPPER(初)、MISIA(10)、水森かおり(23)、LiSA(4)

【白組】

＆TEAM(初)、ORANGE RANGE(3)、King ＆ Prince(6)、久保田利伸(6)、郷ひろみ(38)、サカナクション(2)、純烈(8)、TUBE(3)、Number_i(2)、新浜レオン(2)、Vaundy(3)、BE:FIRST(4)、福山雅治(18)、布施明(26)、Mrs. GREEN APPLE(3)、三山ひろし(11)、M!LK(初)

【特別企画】

堺正章、氷川きよし

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。