MBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』の1話先行上映会＆トークイベントが17日、都内で開催され、W主演の山下幸輝(WILD BLUE)、松本怜生をはじめ、共演の曽野舜太(M!LK)、祷キララ、諏訪珠理、工藤美桜が登壇した。

根本聡一郎氏の同名小説を原作とするこのドラマは、巨大広告代理店の就職試験に挑む就活生8人が、世論を戦争賛成に導きたい政府チームと戦争反対のレジスタンスチームに分かれてゲームを行う物語。

レジスタンスチームの中心人物であり、学生時代はバックパッカーで世界中を回っていた今井貴也役をWILD BLUEのメンバーとしても活躍する山下幸輝、今井のライバルであり、政府軍の中心人物、大物政治家を父親に持つ後藤正志役を松本怜生が演じる。

イベントでは、6人がスーツ姿で登場。山下は、オファーを受けたときの心境について「素直にストーリーが面白くて、撮影始まる前はワクワクして楽しみでした。膨大なセリフ量というのもあり、個人的には挑戦的な作品になるのかなと思いました」と明かした。

松本は「初めて台本を読ませていただいたときに、フィクションではあるんですけど現代社会と類似する部分があって、選挙が多かった時期だったのでタイミング的にも今やる意味がある作品だなと思ったときにすごくありがたいなと思ったと同時に、セリフ量を見てびっくりしました。これは総力戦だなと思って、そういう意味でもすごく楽しみでした」と語った。

『プロパガンダゲーム』は11月18日放送スタート(MBS 毎週火曜24:59～ ※初回は25:19～ / TBS 毎週火曜25:28～ ※初回は25:48～)。