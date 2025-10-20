秋の味覚といえば、やっぱりきのこ。この時期、近所の公園やお庭においしそうなきのこが生えてくることがありますが、ちょっと待った! それ、毒きのこかも??

というわけで今回は、農林水産省公式X出題のこちらのクイズに挑戦!

食べられるきのこは1つだけ。 どれでしょう。

形も色もさまざまな5種類のきのこ。このうち4つが食べられないのだとか。てっきり1つだけかと……。

1番と2番はいかにも毒きのこって感じがしますが、リプライ欄を見てみると、「一番だと思う」「2番かな?」「2のタマゴダケ?」「4です」「5番」「5番目が一番食べられそうに見える・・・」といった回答が。ざっと見た感じですが、真っ赤な笠が特徴的な「2番」が一番人気で、まつたけにそっくりな「3番」と答えた人は見当たらないという、ちょっと意外な結果に。

果たして、正解は?

答えは、②タマゴタケ

確実に食べられると判断できないきのこを見かけた場合は、

「採らない!」、「食べない!」、「売らない!」、「人にあげない!」を徹底してください!

なんと、一番毒きのこっぽいビジュアルの2番が、唯一食べてもいいきのこでした!!

正解を知ると、「2はどう考えても食べられるキノコの形をしてないよ……」「これだけは確実にNGでしょと思ったものが食べられるキノコだった・・ww」と驚きの声が続出。また、「きのこ狩りとかしてみたいけど絶対無理だわこれ」「山で見つけても食べる勇気は出なそう」「毒キノコ見分けるの難しい〜」という声も寄せられていました。

ちなみに、それぞれのきのこの名称はこちら。

①ドクツルタケ

②タマゴタケ

③カキシメジ

④クサウラベニタケ

⑤ツキヨタケ

このほかにも、食中毒になったり死亡する危険性のあるきのこはたくさんあります。中には、触るだけでリスクのあるものも。見た目だけでは判断できないきのこの世界。少しでも不安がある場合は、「採らない・食べない・売らない・あげない」を忘れずに!

なお、きのこについて更に知りたい方は、農林水産省「秋の味覚にご注意を!きのこを安全に美味しく食べるために」をご確認ください。