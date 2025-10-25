「本当に申し訳ない…」内村光良に本気で謝罪された出来事、有田哲平が告白「責任感じたみたいで…」

お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が22日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)にゲスト出演。改名直後のエピソードを明かした。

内村光良

有田哲平が告白「改名して1年のブランクがある」

1991年に海砂利水魚としてコンビを結成し、10年後の2001年に改名したくりぃむしちゅー。そのきっかけは、TBS系『新・ウンナンの気分は上々。』内のさまぁ～ず(当時はバカルディ)との“改名対決”だったが、「さまぁ～ずが先に改名した」と説明し、「大ブレイクしたんですよ。前から実力があって面白い先輩でしたから、バーッと行って」と回顧。一方、くりぃむしちゅーは、2人ともラグビー部出身だったことから、「俺らが負けてたら、ザ・トライだった」と打ち明けた。

その1年後、再び“改名対決”に挑むことになり、「そしたら負けて……。車の中で、“お前ら、ザ・トライでいいのか?”って。内村さんが何気なく、“お前の好きな食べ物は何だ?”って。“クリームシチューです”って言ったら、“くりぃむしちゅーにしよう!”って」と吐露。当時は、“邪悪なお兄さん”としてのキャラクターを確立していたため、有田は、「僕らのイメージって、ちょと強面みたいな感じだったんで。真逆のくりぃむしちゅーになって」と苦笑いで振り返った。

また、「実を言うと、改名して1年のブランクがある」とこぼした有田。改名したさまぁ～ずが大ブレイクした一方、「僕らは二番煎じ大失敗みたいな」と悔しげに語りつつ、「内村さんが心配してくれて……」と告白。ウッチャンナンチャン・内村光良から、「お前らどうする? 全然戻してもいいよ。申し訳なかった」と言われたそうで、「めっちゃ謝ってて。さまぁ～ずで成功したから、大丈夫だと思ったら、僕らが全然売れないもんだから」と打ち明けた。

「本当に申し訳ない。人生変えたくない」と内村が心配するも、くりぃむしちゅーは、「このまま行きます」と決意。佐久間プロデューサーが、「再改名は恥ずかしいよね」と話すと、有田は、「内村さんはめちゃ心配してくれた。それ以降、改名対決は一回もやってないんですよ。内村さんが、めちゃくちゃ反省しちゃって……」「何もなかったら、ただ売れないだけですけど。二番煎じで負けて売れないみたいな。だから、責任感じたみたいで」と裏話を明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。