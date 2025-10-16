12月5日に公開を予定しているディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』に登場する新キャラクター「ゲイリー」役を、声優の下野紘が務めることが発表された。

新キャラクターお披露目の舞台となったのは、“下野紘のシークレットイベント”。ファンたちがその時を待ちわびる中、突如、愉快な音楽が付近一体に響きはじめ、謎の巨大トラックがオープン。人気声優の下野紘と森川智之が登場した。

下野が「僕が出演したいと夢見ていた“あの作品”の声優として出演することが決定いたしました!」と嬉しそうな笑顔を見せ、ふたり揃ってトラックをアンヴェール。すると、“『ズートピア２』ゲイリー役日本版声優決定!”との文字が。会場に集まったファンたちに対し、「ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の新キャラクター、ヘビのゲイリー役の日本版声優に決定しました!!よろしくお願いします!」とサプライズ報告した。

下野が今回演じることとなったのは、哺乳類しかいないはずのズートピアに突如現れたヘビのゲイリー。ズートピア最大の謎の鍵を握る指名手配犯のヘビで、恐ろしい毒を持つヘビだが、陽気でおしゃべりな性格という謎めいた魅力に満ちたキャラクターだ。ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディと、警察学校を無事卒業し警察官となったニックは、このゲイリーが街に現れたことをきっかけにズートピアの誕生に隠された巨大な謎に挑むことになる――。

本作の見どころについて森川は「『ズートピア』をご覧になっている方は分かると思うのですが、爬虫類って出ていないんですよ。それが今回(のゲイリーは)爬虫類。それって謎じゃないですか?! 今回、そのズートピア誕生の秘密をニックとジュディが追い求めることになります。しっかりと大きな謎に挑んでいくんです!」と熱弁。一方の下野は「私はオーディションしか受けていないから、まだ(作品について)知らないんですよ(笑)」と前置きしつつ、自身の役に絡めて「ゲイリーは指名手配犯ですけど、見る限りそんなに悪質な感じはしないかなと」と考察。自身との共通点についても触れながら「よく見るとゲイリーは、牙が片方だけ出ているんですけど、僕も八重歯があるんですよ! だから(自分と)同じかもしれないなという予想をしています(笑)」と嬉しそうに語ると、森川も「そっくりに見えてきた!(笑)」と笑顔で同調した。

その後、森川から「ようこそズートピアへ!! 頑張ってゲイリーを演じてください!」と激励を贈られた下野は、「今から勝手に緊張しています。頑張ります!」とほほ笑んだ。最後に、会場に集まったファンたちに向けて、「10年前に『ズートピア』が公開されてから、ニックとジュディのバディは、皆さんに温められて、育てられました。皆さんの応援のおかげで『ズートピア２』が制作されることになり、12月5日に公開が決まりました! 是非、『ズートピア』と『ズートピア２』を続けてみるような感じで楽しんでください!」(森川)、「ディズニー・アニメーション作品に出演できる日が来ると思っていなかったのですし、『ズートピア２』のキーとなるゲイリーという大変な大役を務めさせていただくことになり本当に嬉しいです。森川さんや、キャストの皆さん、スタッフの皆さんの力をお借りしつつ、全力で演じさせていただきます!素敵なキャラクターになるよう頑張ります!」(下野)と改めて挨拶したふたり。「おめでとう!」「ありがとう!」と会場中から暖かな言葉が飛び交い、イベントは幕を閉じた。

(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.