12月5日に公開を予定しているディズニー・アニメーション作品『ズートピア２』。本作から登場する新たなキャラクターの日本版声優陣が発表された。

本作では、前作『ズートピア』に続き、世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役として上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの相棒・ニック役として森川智之が続投。さらに、ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役に声優の下野紘、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役は山田涼介が務めることがすでに発表されている。

そしてこの度、US本国のオーディションを経て、『ズートピア２』の謎に関わってくる新たな仲間たちの日本版声優が決定した。

まずは俳優から政治家に転身しカリスマ性で人々を魅了する馬の市長【ウィンドダンサー】役には、俳優の髙嶋政宏が決定。髙嶋は「前作『ズートピア』を観た時に、なんて深い作品なんだろうと感動したので、オーディションの声がかかった時はむちゃくちゃ嬉しかったですね。受かった時はもう大興奮でした!」と本作の出演に興奮気味に喜びを語った。自身が演じるキャラクターについては「馬が好きなので、自分がいつも乗馬している最中の馬との語らいの声や馬のいななきをアフレコする時に入れすぎちゃって、監督に「ちょっと、馬感を減らしてください」と言われたこともありました（笑）」と馬好きな髙嶋ならではの収録時のエピソードを明かした。

本作最大の謎、ズートピアには爬虫類がなぜいないのか?のカギを握るヘビ・ゲイリーの手がかりを知る重要な役どころでズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮【ヘイスース】役には俳優の柄本明が決定。今回がディズニー作品初参加となる柄本は、幼いころにディズニー作品にも触れていたと話し、その魅力について「やっぱり絵や動きが可愛らしいですよね。そういったものを見ると笑顔になるんじゃないでしょうか」と語り、今回アフレコをした際の自身の声については「声優のお仕事はそこまでたくさんやっていませんから、どんな風に感じられたか逆に聞きたいですね」と観客の反応を楽しみにしているとコメントを寄せている。

そんな謎多きゲイリーを逃がしてしまったジュディたちを追いつめる、実直な腕利きのイノシシの警部【ホグボトム警部】役には、お笑いコンビ＜紅しょうが＞の熊元プロレスが決定。熊元は「母親がディズニーが大好きで、家もディズニーランドのようにしてくれていていました。私は一人っ子なので（母には）ミニーマウスのように可愛く育てられました」と幼い頃の思い出を振り返る。今回演じたホグボトム警部とは共通点があるそうで「共通点は迫力ですかね（笑）。最初は何で私なんだろう?と思っていたんですけど。私のことを知ってくれたうえで選んでくれたのかな?と思うくらいに通じるものがあったので嬉しかったです」と喜びをにじませながら明かした。

そしてズートピアに隠された秘密の場所へ案内をする、おおらかで頼れるセイウチの船長【ラス】役には、お笑いコンビ＜レインボー＞のジャンボたかおが決定。「ディズニー作品は面白いのはもちろんですが、ちゃんと大笑いできるのが本当にすごいと思います。世界にはいろんな笑いがあると思いますが、世界中の子供や大人たちを大笑いさせているのが、めっちゃすごいなと思います」と芸人目線でその魅了を語った。また、自身が演じるキャラクターについては「ほぼ“ジャンボ”と言っていいんじゃないですかね。水の中から“俺が出てきた”と思って、スタッフさんにこれは僕ですと伝えました」と語り、初参加となるディズニー作品でのアフレコ時も「震えるぐらいしっくりきました。子供の時からやっていたような気がするくらい、信じられないぐらいスムーズにラスの声が出ました」とキャラクターとのシンクロ度合を明かした。

また犯罪組織のボスのアリクイ【アントニー】役には、声優の高木渉が決定。高木はディズニー作品では『カールじいさんの空飛ぶ家』のガンマ役などのディズニー作品に出演しているが、前作『ズートピア』は一観客として楽しんだと話し、その魅力については「とにかく絵が素敵で引き込まれます。物語と音楽もいいし、本当に続編に出られて嬉しかったです」と本作に出演できる喜びを語っている。

さらに、先日解禁された山田涼介が演じるパウバートの父でもあり、ズートピア創設者一族の長で、街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家【ミルトン・リンクスリー】役には俳優の梅沢富美男が決定。梅沢は本作で人生初のオーディションを経験したと明かし「ウキウキしながら声を入れて、本国の方にOKもらった時はもう天にも昇るような気持ちでした!初めて役者になろうと思い、頑張って舞台に立った時のような気持ちに戻りました!」とその喜びを存分に語った。また自身の役どころとの共通点を聞かれると、「詳しいことは言えないのですが、ただ一つ言えるとしたら、とっても優しいお父さんなところです」とコメントした。

