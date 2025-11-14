細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』の公開を記念して、金曜ロードショーでは11月を細田守月間を実施。第2週となる11月14日は、『バケモノの子』を放送する。

『バケモノの子』は、バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちのすむ異世界での修行と冒険、リアルな渋谷の街を舞台にした壮大なアクション、そして親子の絆やヒロインとの淡い恋愛など、子どもから大人まで楽しめる冒険活劇。

主人公・九太の声を宮﨑あおい<少年期>と染谷将太＜青年期＞、九太の師匠・熊徹の声を役所広司、ヒロイン・楓の声を広瀬すずが務めるほか、大泉洋、リリー・フランキー、津川雅彦、山路和弘などが出演する。

また番組の後半で、『果てしなきスカーレット』から、主人公の王女スカーレットがまだ幼い頃、父親を殺した宿敵への復讐を誓って懸命に修行するシーンを特別公開する。

細田守監督コメント

「これまでの作品を劇場公開時にご覧いただいた方、あるいは『金曜ロードショー』で出会った方もたくさんいると思います。新作『果てしなきスカーレット』が公開となるこのタイミングで、作品を見てくださる輪が広がっていけば嬉しく思います。『バケモノの子』は、父と子の話であること、また2つの異なる世界を生きる人物同士が心を通わせていく、というストーリーでも、『果てしなきスカーレット』との共通点があります。違いが大きいからこそ、それを超えた理解につながったときに、大きな感動があると思います。」

