「久々ということで楽しみにしております」――B＆ZAIの本髙克樹が、21日に放送されるテレビ静岡の情報番組『ただいま!テレビ』(毎週月～金曜16:50～)に初出演。静岡市内の寿司店から生中継し、「駿河湾寿司ネタ当て対決!」に挑戦する。
番組では25日まで「シルバーウィークSP」を展開し、内博貴、河野景子、神田愛花、山根千佳も日替わりで登場する。
21日に登場する本高は、STARTO ENTERTAINMENT初の博士号取得アイドルとして知られる一方、釣りが趣味で、「日本さかな検定1級」を持つ“さかな通”。今回は静岡市内の寿司店から生中継し、駿河湾自慢の寿司ネタを見た目と味で当てる「駿河湾寿司ネタ当て対決!」に挑戦する。
本高は「静岡には、今年ライブでも行かせていただいたんですけど、久々ということで楽しみにしております。ぜひご覧ください」と呼びかけている。
22日には、今年7月にデジタルアルバムをリリースし、ソロ活動20年目を迎えて音楽活動を本格的にスタートさせた内が登場。静岡の絶景やグルメを満喫するロケ企画に参加するほか、視聴者からのリクエストに応え、スタジオで「ある曲」を生披露する予定だ。
テレビ出演で静岡を訪れるのは初めてだといい、内は「今からとてもワクワクしています。ぜひ皆さんご覧になってください」とコメントしている。
23日は、元フジテレビアナウンサーの河野が番組初出演。「静岡と同じように温暖な気候の宮崎で育った私は、勝手ながら静岡にとても親近感を感じています」といい、「普段、テレビでさまざまなニュースや話題を見ながら、思わずツッコミを入れることも(笑)。そんな普段の感覚も大切にしながら、皆さんと一緒に楽しみ、時には一緒に考えていけたらと思っています」と意気込んだ。
24日は、今年7月に続いて2度目のスタジオ出演となる神田、25日は“スー女”として知られる山根が登場する。
SPウィーク期間中は、視聴者プレゼント企画も実施。番組の最後にゲストが「サッカーボウリング」に挑戦し、倒したピンの数によってプレゼントの当選者数が決まる。
【編集部MEMO】
本高克樹は、1998年12月6日生まれ。2025年2月から同グループで活動し、舞台やバラエティなどで活躍。2026年3月には早稲田大学大学院創造理工学研究科の博士後期課程を修了し、博士号を取得した。