「久々ということで楽しみにしております」――B＆ZAIの本髙克樹が、21日に放送されるテレビ静岡の情報番組『ただいま!テレビ』(毎週月～金曜16:50～)に初出演。静岡市内の寿司店から生中継し、「駿河湾寿司ネタ当て対決!」に挑戦する。

番組では25日まで「シルバーウィークSP」を展開し、内博貴、河野景子、神田愛花、山根千佳も日替わりで登場する。

21日に登場する本高は、STARTO ENTERTAINMENT初の博士号取得アイドルとして知られる一方、釣りが趣味で、「日本さかな検定1級」を持つ“さかな通”。今回は静岡市内の寿司店から生中継し、駿河湾自慢の寿司ネタを見た目と味で当てる「駿河湾寿司ネタ当て対決!」に挑戦する。

本高は「静岡には、今年ライブでも行かせていただいたんですけど、久々ということで楽しみにしております。ぜひご覧ください」と呼びかけている。

22日には、今年7月にデジタルアルバムをリリースし、ソロ活動20年目を迎えて音楽活動を本格的にスタートさせた内が登場。静岡の絶景やグルメを満喫するロケ企画に参加するほか、視聴者からのリクエストに応え、スタジオで「ある曲」を生披露する予定だ。

テレビ出演で静岡を訪れるのは初めてだといい、内は「今からとてもワクワクしています。ぜひ皆さんご覧になってください」とコメントしている。

23日は、元フジテレビアナウンサーの河野が番組初出演。「静岡と同じように温暖な気候の宮崎で育った私は、勝手ながら静岡にとても親近感を感じています」といい、「普段、テレビでさまざまなニュースや話題を見ながら、思わずツッコミを入れることも(笑)。そんな普段の感覚も大切にしながら、皆さんと一緒に楽しみ、時には一緒に考えていけたらと思っています」と意気込んだ。

24日は、今年7月に続いて2度目のスタジオ出演となる神田、25日は“スー女”として知られる山根が登場する。

SPウィーク期間中は、視聴者プレゼント企画も実施。番組の最後にゲストが「サッカーボウリング」に挑戦し、倒したピンの数によってプレゼントの当選者数が決まる。