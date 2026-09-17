4人組ボーイズグループ・OWVの地上波初冠番組となるフジテレビのバラエティ番組『なんでも検証!? 全力戦士 OWV』(毎週火曜26:15～ ※初回10月6日26:00～、関東地区ほか)が、10月6日にスタートする。

同番組では、“見ると元気が出るアイドル”と称されるOWVが、バカバカしいけれどちょっと気になる疑問を、アイドルとは思えないほど体を張って徹底検証。初回は、「水上は走れるのか?」という誰もが一度は思い描いた夢を実現できるのか、体当たりで挑んでいく。

メンバーの中川勝就は、初回について、でんじろう先生の弟子である市岡元気先生に「こんなのは見たことがない!」と言わしめたほどの実験に挑むと予告。「戦隊ものと言えばレッドの活躍がお約束ですが、OWVはひと味違います」といい、「初回放送からイエロー戦士である浦野が大活躍しますので、ぜひその目で確かめて下さい!」と浦野秀太を猛プッシュした。

その浦野は、水上を歩く実験を振り返り、「発泡スチロールと僕の相性の良さに運命を感じました」とコメント。「きっと、みなさんも放送を見れば発泡スチロールの底知れぬ可能性に感動すること間違いないですし、世界中で発泡スチロールが売り切れる現象が起きる予感がしています」と期待をあおり、「ぜひその奇跡と僕の全力を目に焼き付けて下さい!」と呼びかけた。

本田康祐は、デビュー時からの夢だった冠番組に加え、子どもの頃から憧れていたヒーローにもなれたことに、「あまりのうれしさに、少し涙ぐみましたが、泣いてはいません!」と喜び。「初回放送では、まだ慣れていないことも多々あるからこそ、久しぶりに僕たちの初々しい所も見てもらえるはずです」と見どころを語る。

佐野文哉は「ボーイズグループの全力代表＝OWVを目指す」と宣言し、「“こいつら、またバカやってるな”“見ると元気が出るんだよな”“こいつらがこんな大変な思いをしているなら、自分はまだまだ頑張れるな”と思えるような、みなさんの背中をそっと押せる番組にしていきたい」と意気込んだ。

さらに、現在開催中のライブツアー「OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-」のOWV史上最大規模となる両国国技館公演では、番組との連動企画も計画中。中川は「みんなでギネスを狙えるような企画を考えている」と明かし、佐野も視聴者と一緒に挑戦する“大きな実験”への参加を呼びかけている。

【編集部MEMO】

OWVは、2019年放送のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した元練習生4人で結成されたボーイズグループ。グループ名には「Our only Way to get Victory」の頭文字を取り、「勝利をつかむ僕たちだけの道」という思いが込められている。

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