プロ雀士の岡田紗佳が、29日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)に出演。モラハラ彼氏から言われたという言葉を明かした。

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

29日の放送では、森、さらば青春の光・東ブクロ、岡田紗佳の3人でクズ男の思考を当てる企画「クズ男クイズ」を実施。街中の女性から集めたクズ男エピソードを基にクイズが出題された。

「モラハラの男と付き合ったことはある?」と聞かれた岡田は、「あります。友達が誕生日会開いてくれて、みんな集まってくれたら『みんな別にお前の事が本当に好きで集まってるわけじゃないからね。誰もお前の事好きじゃないからね』と言われた」と洗脳されかけたエピソードを告白する。

森も「私は束縛が激しかったり、否定はしてこないけど全部管理していたりみたいな。位置情報の共有とかはもちろんしてない。けど、『どこいるの?』って言われたら隠すと疑われるから答えるじゃないですか。というのをやってたんですけど、私の家の電気がついているかを確認された。それで何回も喧嘩して……疑わしいこと一回もしてないんですよ。すぐ別れなかったのは洗脳されていたんで、その時は。もうこの人がいないと生きていけないかもってちょっと思ってた」とリアルな体験談を明かした。