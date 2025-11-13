バンダイスピリッツは、『ゴジラ FINAL WARS』より「S.H.MonsterArts ゴジラ (2004) 放射熱線Ver. VS 新・轟天号」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「S.H.MonsterArts ゴジラ (2004) 放射熱線Ver. VS 新・轟天号」(19,800円)

「S.H.MonsterArts ゴジラ (2004) 放射熱線Ver. VS 新・轟天号」は、 『ゴジラ FINAL WARS』より、「ゴジラ (2004) 放射熱線Ver.」と「新・轟天号」がセットになったアイテム。「ゴジラ (2004) 放射熱線Ver.」の造形・彩色はゴジラ造形の第一人者、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースにて立体化。数々の資料を参考に2004年当時のスーツを徹底的に再現。さらに、「バーニングGスパーク熱線」のエフェクトパーツも付属。

「新・轟天号」は実際に映像内で使用されたプロップ画像を参考に立体化。「新・轟天号」の印象的なフォルムと共に、細かなディティールまで再現している。

「ゴジラ (2004) 放射熱線Ver.」は当時の様々なスチール写真資料をもとに、劇中の「バーニングGスパーク熱線」放射シーンをイメージしたカラーリングを再現。「新・轟天号」も劇中の見栄えを意識したカラーリングにて彩色した。

また幅広い可動域により様々なポージングが可能。​セット内容の全てを一緒に飾ることで、劇中クライマックスの戦闘シーンを再現可能なアイテムだ。

主な商品内容は、本体、新・轟天号、新・轟天号用台座一式、バーニングGスパーク熱線エフェクトパーツ、バーニングGスパーク熱線エフェクトパーツ用台座一式。

TM & (C) TOHO CO., LTD.