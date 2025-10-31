バンダイは、リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」の新ライン「躍動（ポージング）」より、平成・VSシリーズの最初と最後の作品に登場するゴジラをそれぞれ商品化する。

ラインナップは、1984年公開の『ゴジラ』より「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」(4,950円)、『ゴジラVSデストロイア』より「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」(4,400円)。いずれもバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月31日16時より予約を受け付ける。2026年3月発送予定。

「ムービーモンスターシリーズ」の新ライン「躍動（ポージング）」は、作品の印象的なシーンを再現するソフビフィギュアだ。一緒に並べることで平成・VSシリーズの世界観をより楽しめる。

「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」(4,950円)

「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」は、平成・VSシリーズ最初のゴジラとして1984年公開の『ゴジラ』に登場する「ゴジラ(1984)」を商品化したアイテム。当時の映画ポスターのポージングを徹底再現した立体化をしている。加

えて、同作品で登場する「スーパーX」もセットとなっており2体で映画ポスターを再現することが可能。セットのスーパーXは、360°細やかな形状まで再現し、メカの風合いをシルバー塗装で表現している。

「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」(4,400円)

「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」は、平成・VSシリーズ最後のゴジラとして、1995年公開の『ゴジラVSデストロイア』のラストシーンで雄叫びを上げる「ゴジラ(1995)ラストシーンver.」を商品化したアイテム。

特徴的なたくましい胸や両足はもちろん、雄叫びを上げる躍動感を表現。背びれのカラーリングはラストシーンの青白い光に包まれるイメージを落とし込み、水色のスプレー彩色をすることで発光のイメージを丁寧に再現している。

(C)TM & (C) TOHO CO., LTD.