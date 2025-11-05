東宝は、11月3日“ゴジラの日”にTDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、山崎監督が監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトルが『ゴジラ-0.0』(ゴジラマイナスゼロ)であることを発表した。

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”大旋風を巻き起こした。

山崎貴監督

世界中から注目される山崎貴監督が挑む新作ゴジラのタイトルは、「ゴジラ-0.0」(ゴジラマイナスゼロ)。さらに同時に解禁されたのは、荒々しく書かれたゴジラ新作のタイトルロゴ。世界中にゴジラ大旋風を巻き起こした、前作の『ゴジラ-1.0』と同様、山崎貴監督が書いたタイトルロゴがお披露目されました。公開日やストーリーなど、タイトル以外の情報は全く解禁されることなく、謎に包まれたままの『ゴジラ-0.0』 “マイナスゼロ”が示す意味とは? 今後解禁される続報に注目したい。

