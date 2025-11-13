バンダイスピリッツは、『仮面ライダー龍騎』より「S.H.Figuarts ドラグレッダー＆仮面ライダー龍騎オプションパーツセット」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

「S.H.Figuarts ドラグレッダー＆仮面ライダー龍騎オプションパーツセット」は、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー龍騎」と連動する「龍騎」の契約モンスター「ドラグレッダー」を、豊富なオプションパーツとのセットで商品化したアイテム。

「ドラグレッダー」の頭部および、腹部にあたる「ドラグボディー」とそこから生える4本の脚「ドラグアーム」は、新規造形で劇中の印象を追求。特徴的な真紅のボディカラーも、劇中の見え様に合わせた深みのあるメタリックレッドで表現。

胴体は節ごとにボールジョイントで接続し、躍動感のあるポージングを実現。「ドラグアーム」は手首・腕・付け根部分でそれぞれ別で可動し、細かな表情付けが可能となっている。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー龍騎」（別売り）と組み合わせることで、劇中の「ファイナルベント」や「ストライクベント」など、「仮面ライダー龍騎」が「ドラグレッダー」と共に技を繰り出す インパクト抜群のシーンが蘇る。

「ドラグレッダー」本体に加え、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー龍騎」（別売り）用の「ドラグシールド」が2点付属。「ドラグレッダー」本体の腹部とは異なる、劇中で「仮面ライダー龍騎」が手持ち出来るサイズに比率を合わせて新規造形。

「ドラグシールド」は付属のグリップパーツで「仮面ライダー龍騎」の両手に持たせることができるほか、専用のジョイントパーツを用いることで、両肩への装着も可能。「ドラグシールド」を両肩に装備し、「ドラグセイバー」を振るうシーンなども再現できる。

また、過去に発売された玩具に準じ、「ドラグレッダー」の腹部と尾をそれぞれ「ドラグシールド」「ドラグセイバー」として「仮面ライダー龍騎」に装備させることも可能。

さらに、『仮面ライダー龍騎』を象徴する“割れた鏡”をイメージした専用台座と支柱が付属。台座は「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー龍騎」（別売り）と「ドラグレッダー」を合わせて飾れる大型サイズとなっており、2体を並べて迫力のあるディスプレイが楽しめる。

台座は「魂STAGE ACT HUMANOID」（別売り）と接続することで、鏡の背景としても使用可能。『仮面ライダー龍騎』の世界観を存分に楽しめる、プレイバリューの高い仕様となっている。

主な商品内容は、本体、ドラグシールド左右、ドラグシールド用クリップパーツ左右、専用台座一式。

(C)石森プロ･東映